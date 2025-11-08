Montero reitera la "mano tendida" a Junts y exige elecciones en Valencia y no un "cierre en falso" pactado por PP y Vox

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este sábado la "mano tendida" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Junts para seguir adelante la legislatura "peleando voto a voto" cada iniciativa en el Congreso de los Diputados y ha exigido la convocatoria anticipada de elecciones en Valencia para evitar un "cierre en falso" del relevo de Carlos Mazón como presidente con un candidato "pactado" por PP y Voz.

Montero se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, donde ha sido preguntada por el escenario que afronta el Gobierno tras la ruptura anunciada por Junts y por el inicio de las conversaciones entre PP y Vox en Valencia tras la dimisión de Mazón y ha llegado a calificar como "ofensivo" comparar la voluntad de Sánchez de agotar la legislatura a nivel nacional con la negativa del PP a adelantar elecciones en Valencia.

En primer lugar, la también líder del PSOE-A ha recordado que el propio Sánchez ha vuelto a transmitir su "voluntad de agotar la legislatura porque tenemos motivos, proyectos, ideas y capacidad para seguir mejorando la vida de la gente" y ha defendido que el Gobierno está "muy entrenado en conseguir acuerdos parlamentarios voto a voto para sacar adelante las iniciativas".

"Nunca fue fácil, desde el comienzo de la legislatura, cada grupo requiere una negociación y un trabajo propio, también Junts, que nunca dio el apoyo a la legislatura, sino a la investidura. Y esto ha conllevado que durante todas las tramitaciones hemos tenido que hablar con ellos para poder sacarlo adelante. Y ahí están los resultados de más de 40 iniciativas legislativas que hemos sacado adelante con las dificultades que tiene la composición del Congreso. Así que nuestra previsión, por supuesto, es seguir gobernando", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado la "mano tendida" a Junts y le ha recordado que desde el PSOE "hemos cumplido los compromisos que dependían de nosotros y los que no dependían de nosotros estamos trabajando para que se cumplan". "Así que creo que somos un socio fiable que tiene capacidad de cumplir con sus compromisos, aunque muchas veces nos gustaría que las cosas fueran más rápidas de las que van", ha admitido.

Por todo ello, Montero ha defendido que el Gobierno tiene una "hoja de ruta" en la que asume que tendrá que "pelear voto a voto cada iniciativa legislativa en el Congreso, también los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", sobre lo que ha comentado que "estamos trabajando para hacerlos realidad y tendremos que concitar el apoyo de todos los grupos para hacer posible unas nuevas cuentas públicas que serán buenas para el conjunto de país, porque pondrán de relieve partidas que permitan mejorar la vida de la gente".

SITUACIONES "TOTALMENTE DISTINTAS"

Preguntada por el hecho de que el Gobierno pretenda agotar la legislatura sin mayoría parlamentaria y a la vez exija elecciones anticipadas en Valencia, la vicepresidenta primera ha señalado que "resulta hasta un poco ofensiva la comparación porque en Valencia estamos hablando de una crisis fruto de una responsabilidad que tenía el presidente que supuestamente no ejerció correctamente y que políticamente actuó con negligencia y eso permitió que en su momento no se tomaran las medidas necesarias para proteger a la población de algo tan fuerte como la DANA, con trágicos resultados en pérdidas de vidas humanas"

"Me parecen situaciones totalmente distintas, en una con un resultado de más de 229 personas que fallecieron en este trágico incidente y en otro el bienestar de los ciudadanos que es lo que ha primado a lo largo de toda la legislatura con la subida de las pensiones subida, el Salario Mínimo Interprofesional o el mejor dato de afiliación hemos tenido nunca en la historia de España, es que no tiene comparativa", ha subrayado.

A su juicio, la dimisión de Mazón ha llegado "tarde y mal por el sufrimiento que ha provocado a los ciudadanos de Valencia un presidente negligente, que no sabemos todavía, después del tiempo transcurrido, qué hacía en la tarde en la que los vecinos lo necesitaban para poder salvar sus vidas y para poder tener las instrucciones necesarias para que cada uno hubiera tomado la decisión correcta".

"He tenido ocasión de ver en primera persona cómo la ciudadanía se dirigía al señor Mazón reprochándole por decirlo de forma suave que no hubiera dado explicaciones y que no asumiera responsabilidades por la muerte de 229 personas", ha añadido Montero, que ha defendido que "ahora lo que merecen los ciudadanos de Valencia es tomar la palabra" y no un "cierre en falso" en el que "el PP se dedique a negociar con Vox un posible sustituto del señor Mazón en vez de asumir la responsabilidad".

En su opinión, los valencianos deben "tener la capacidad de decidir si efectivamente están más seguros en manos de un Gobierno de la derecha y de la ultraderecha que niega el cambio climático, que en ningún momento se plantea con seriedad afrontar los riesgos derivados de la zona de la DANA, donde tenemos que extremar las precauciones para que no vuelvan a ocurrir incidentes de este tipo".

"Desde luego una coalición de gobiernos que no cree en el cambio climático, que lo niega permanentemente, no es la que está capacitada para poder seguir dirigiendo a esta comunidad autónoma. Así que exigimos esa convocatoria electoral, porque el pecado original viene justamente de PP y Vox al haber suprimido cuando llegaron a la Generalitat, la unidad de emergencia y todas las políticas que nos permiten luchar contra estas adversidades del medio ambiente, que tenemos que vigilarlas porque tenemos que ser conscientes de que pueden ser frecuentes en el futuro y tenemos que estar prevenidos y la ciudadanía formada para poder saber cómo tiene que actuar", ha concluido.