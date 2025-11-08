López Miras ve el congreso "presagio" de una nueva mayoría absoluta de Moreno, aunque "no será fácil"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha situado este sábado el XVII Congreso Autonómico del PP andaluz como "presagio" del resultado que obtendrá el presidente de la Junta de Andalucía y de este partido, Juanma Moreno, en las elecciones autonómicas que se celebren en el primer semestre de 2026.

López Miras, que ha intervenido en solitario tras desvanecerse el coloquio que iba a mantener con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ausentado de la cita de los populares andaluces por una indisposición, ha augurado "un apoyo absolutísimo" para Moreno en las urnas al sostener que reproducirá allí el aval que obtendrá en este congreso.

"Cuando convoque elecciones volverás a ser elegido por mayoría absoluta", ha afirmado López Miras, quien se ha declarado "firme convencido de que la gente buena logra cosas buenas", en referencia a su homólogo andaluz, y que por ello, por su bonhomía, "sólo puede tener ese resultado".

También ha avisado a Moreno de que "no va a ser fácil", por cuanto ha apuntado que "la izquierda sabemos de lo que va", para ironizar en este punto con que "han intentado ponértelo fácil con la candidata que han puesto", en referencia a la vicepresidenta y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y de la misma forma le ha advertido del uso de "mecanismos espurios contra ti".

Tras señalar el rol que juega Vox, partido al que no ha mencionado, pero ha descrito como "un partido a nuestra derecha que dedica más tiempo a criticar al PP que a Sánchez o Montero", ha ofrecido López Miras "nuestra ayuda" por cuanto ha situado la continuidad del PP andaluz al frente de la Junta de Andalucía como "lo mejor que le puede pasar a Andalucía y España".

"No tengo duda de que el partido que más se parece a los andaluces es el PP de Andalucía", ha proclamado el presidente de Murcia, quien ha precedido en el uso de la palabra al secretario general del PP, Miguel Tellado, convencido de que Moreno "ha abierto un tiempo nuevo" en Andalucía.

Ha presentado al presidente andaluz como "un gran aliado" en materias como la financiación autonómica o el reparto del agua, por cuanto ha defendido que su partido "busca alianzas" cuando le ha atribuido a Sánchez "enfrentar a unos territorios sobre otros", y ha reclamado ese trabajo de "coser, unir, de buscar alianzas".

Y junto al propósito de que Moreno renueve su mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía ha señalado López Miras la meta de que "también Feijóo llegue a la Moncloa", tarea que ha situado "igual de urgente" ante una situación donde hay "una generación de jóvenes frustrados en siete años del PSOE", con el emblema de que el problema de la vivienda ha pasado de ser "el 16 al primero".

"Por todo esto tiene que llegar Feijóo a la Moncloa", ha dicho el presidente de Murcia, quien ha calificado de "necesario" que los presidentes autonómicos del Partido Popular "hagamos nuestro trabajo", antes de defender que "Juanma lo está haciendo y lo va a hacer".

El presidente de Murcia ha cerrado su intervención expresando a Moreno su "reconocimiento y admiración hacia un compañero, amigo, presidente vecino que tiene un nivel extraordinario".

"Tienes la Región de Murcia a tu lado para esta campaña y lo que necesites", ha remachado su intervención ante el plenario del congreso del PP andaluz.