López Miras señala "obligación" del PP de "dar estabilidad" en Valencia en la negociación con Vox para relevar a Mazón

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha considerado este sábado que "el Partido Popular tiene la obligación de dar estabilidad y es lo que vamos a hacer" en las negociaciones que mantiene su partido con Vox para encontrar un candidato que releve a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana tras su dimisión.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la segunda jornada del XVII Congreso Autonómico del PP andaluz, que se celebra desde este viernes en Sevilla y concluirá este domingo con la renovación del liderazgo de Juanma Moreno, López Miras ha reivindicado que "los valencianos votaron estabilidad" y ese propósito ha sostenido que se garantiza "a través del Partido Popular".

López Miras se ha sumado al propio pronunciamiento de Juanma Moreno sobre la elección de un sustituto de Mazón al frente del Gobierno valenciano. Moreno ha sostenido este sábado que la aspiración de los valencianos es tener un gobierno que "se ponga a trabajar" y se deje de "politiqueo".

La presencia del presidente de Murcia junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era uno de los platos fuertes de esta segunda jornada de la cita congresual del PP andaluz, con quien iba a protagonizar un diálogo y que ahora pierde relumbrón informativo tras la ausencia de la presidenta madrileña por indisposición.

