López Miras: La "vía andaluza" de Moreno y la "vía de Madrid" de Ayuso son las mismas que la del PP

El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado este sábado que la "vía andaluza" de Juanma Moreno y la "vía de Madrid" de Isabel Díaz Ayuso son las mismas que la del Partido Popular en España.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, López Miras a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) donde este fin de semana se celebra el 17 Congreso del PP-A, que reelegirá a Juanma Moreno como presidente del partido por cuarta vez.

López Miras ha sido el único presidente autonómico del PP que intervendrá en el congreso andaluz, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya tenido que cancelar su asistencia este sábado por "motivos de salud".

El presidente murciano ha valorado y agradecido a Juanma Moreno el trabajo que ha hecho durante los últimos años en una comunidad tan importante como Andalucía para el conjunto de España, y cómo ha "conseguido dar estabilidad, un gobierno de libertad, desplegar las políticas del PP Partido Popular y ver que funcionan desde la moderación y la centralidad".

Para López Miras, esa "vía andaluza" de Moreno y la "vía de Madrid" de Isabel Díaz Ayuso es la misma vía del PP en el conjunto de España: "La de las políticas liberales, bajar impuestos, ayudar a las familias, a los autónomos y a los jóvenes, dar soluciones al problema de la vivienda y hacer que las comunidades crezcan".

El presidente de Murcia se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre si comparte que la "vía andaluza" de Moreno es la que se debe trasladar al país o la "vía" de Díaz Ayuso.

Ha indicado que es un "referente para todos y un objetivo a conseguir" en todos los territorios lograr la mayoría absoluta que Juanma Moreno ha conseguido en una comunidad de más de ocho millones de habitantes.