Espana agencias

López Miras: La "vía andaluza" de Moreno y la "vía de Madrid" de Ayuso son las mismas que la del PP

Guardar

El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha manifestado este sábado que la "vía andaluza" de Juanma Moreno y la "vía de Madrid" de Isabel Díaz Ayuso son las mismas que la del Partido Popular en España.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, López Miras a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) donde este fin de semana se celebra el 17 Congreso del PP-A, que reelegirá a Juanma Moreno como presidente del partido por cuarta vez.

López Miras ha sido el único presidente autonómico del PP que intervendrá en el congreso andaluz, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya tenido que cancelar su asistencia este sábado por "motivos de salud".

El presidente murciano ha valorado y agradecido a Juanma Moreno el trabajo que ha hecho durante los últimos años en una comunidad tan importante como Andalucía para el conjunto de España, y cómo ha "conseguido dar estabilidad, un gobierno de libertad, desplegar las políticas del PP Partido Popular y ver que funcionan desde la moderación y la centralidad".

Para López Miras, esa "vía andaluza" de Moreno y la "vía de Madrid" de Isabel Díaz Ayuso es la misma vía del PP en el conjunto de España: "La de las políticas liberales, bajar impuestos, ayudar a las familias, a los autónomos y a los jóvenes, dar soluciones al problema de la vivienda y hacer que las comunidades crezcan".

El presidente de Murcia se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre si comparte que la "vía andaluza" de Moreno es la que se debe trasladar al país o la "vía" de Díaz Ayuso.

Ha indicado que es un "referente para todos y un objetivo a conseguir" en todos los territorios lograr la mayoría absoluta que Juanma Moreno ha conseguido en una comunidad de más de ocho millones de habitantes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián cree que Junts busca "casito" dando un nuevo paso contra Sánchez y avisa de que así "perjudica a los catalanes"

Rufián cree que Junts busca

Illa muestra "confianza en llegar a buen puerto" en la negociación de presupuestos y financiación

Illa muestra "confianza en llegar

López Miras señala "obligación" del PP de "dar estabilidad" en Valencia en la negociación con Vox para relevar a Mazón

López Miras señala "obligación" del

Moreno afirma que los valencianos quieren un gobierno "que se ponga a trabajar" y que se deje el "politiqueo"

Moreno afirma que los valencianos

Moreno se "anima" con "ganas" de sus compañeros "de hacer cosas" y busca "mejorar" el futuro de jóvenes

Moreno se "anima" con "ganas"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno reclama un gobierno

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía en estado crítico tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”