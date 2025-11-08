Espana agencias

Illa muestra "confianza en llegar a buen puerto" en la negociación de presupuestos y financiación

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado este sábado con "confianza en llegar a buen puerto" respecto a las negociaciones para aprobar unos presupuestos en Cataluña de cara al 2026 y para acordar la financiación singular.

En el marco de la conferencia "Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida", desde Reus (Tarragona), ha asegurado que el Govern trabajará para preservar la estabilidad y cumplir los pactos y los acuerdos.

Ha apelado, en sus palabras, a poner el interés general y el bien común por encima de todo: "Este es el camino y el método, no tengo ninguna duda, que nos permitirá conseguir la nueva financiación para Cataluña y dotar el país del presupuesto que necesitamos".

"Estamos haciendo tanto trabajo como podemos", ha dicho, y ha insistido en poner el foco en la estabilidad y lo que califica de generación de prosperidad.

VIVIENDA

También se ha querido referir a la vivienda que, ha dicho, "es la principal preocupación de los catalanes y el principal factor de desigualdad", y ha reiterado que para solucionar esta problemática es necesario un cambio de paradigma, textualmente.

Así, ha defendido la acción del Govern y ha destacado que se pondrá en marcha "un nuevo acuerdo de país por la vivienda para activar de manera inminente los planeamientos urbanísticos en todo el país y disponer de más suelo".

En esta línea, ha defendido que generar prosperidad no sirve si no se garantiza "el acceso a la vivienda como un derecho y no como un negocio especulativo".

POLÍTICA DE "ESPERANZA"

Por otra parte, ha criticado a los que "optan por un debate público de falsa indignación, de confrontación, de inestabilidad y de miedo" y ha defendido llenar el debate público de esperanza, en sus palabras.

Ha citado como ejemplo de "esperanza de la política" los últimos resultados electorales en Estados Unidos, en estados como Virgina o California, ha asegurado.

También ha querido destacar que en el ámbito económico cree que Cataluña "avanza por el buen camino" y ha explicado que ha crecido un 2,4% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el año pasado.

"Ahora tenemos que conseguir, este es el reto, que este crecimiento llegue a los bolsillos de las familias y que el PIB per cápita aumente más", ha añadido.

INVERSIONES EN TARRAGONA

Sobre el área de Tarragona, ha destacado que es una de las "áreas industriales, logísticas y portuarias más importantes de España y de Europa", y ha explicado que el Govern está trabajando para transformar la industria petroquímica y garantizar su competitividad y para impulsar el corredor ferroviario entre Tarragona, Lleida y Zargoza, entre otras actuaciones.

También ha subrayado la construcción de una nueva estación de autobuses en Reus y las "oportunidades del patrimonio cultural del Camp de Tarragona" para lo que, dice, han creado el Consorci de Gestió del Patrimoni de Tarraco.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián cree que Junts busca "casito" dando un nuevo paso contra Sánchez y avisa de que así "perjudica a los catalanes"

Rufián cree que Junts busca

López Miras: La "vía andaluza" de Moreno y la "vía de Madrid" de Ayuso son las mismas que la del PP

López Miras: La "vía andaluza"

López Miras señala "obligación" del PP de "dar estabilidad" en Valencia en la negociación con Vox para relevar a Mazón

López Miras señala "obligación" del

Moreno afirma que los valencianos quieren un gobierno "que se ponga a trabajar" y que se deje el "politiqueo"

Moreno afirma que los valencianos

Moreno se "anima" con "ganas" de sus compañeros "de hacer cosas" y busca "mejorar" el futuro de jóvenes

Moreno se "anima" con "ganas"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno reclama un gobierno

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía en estado crítico tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”