Gallardo se muestra "francamente contento" de que ya se conozca la fecha del juicio por la contratación de David Sánchez

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha manifestado estar "francamente contento" de que este pasado viernes se conociera la fecha del juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Lo ha hecho en respuesta a preguntas de los medios este sábado, con motivo de su visita a la Feria Internacional de Apicultura de Caminomorisco (Cáceres), tras reafirmarse en su inocencia.

"¿Qué más da quien me juzgue si yo soy inocente?", ha insistido el líder de los socialistas extremeños agregando que, a partir de la celebración de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, seguirá siendo "tan diputado como ahora".

A renglón seguido, Gallardo ha asegurado estar en estos momentos "plenamente dedicado" a "conocer cada rincón de Extremadura" y a llevar el mensaje por la región de que "el cambio es posible" y "necesario", y de que la comunidad autónoma "no se puede quedar con un gobierno (regional) insolente" que "no escucha a la gente ni resuelve los problemas".

En esa línea, el secretario general del PSOE extremeño ha considerado que sobre el "interés general" ha primado el "interés particular" de una presidenta de la Junta de Extremadura que, ha asegurado Gallardo, no buscaba "tener presupuestos" sino "mantener debilitada a la oposición".

Cabe recordar que ha sido este pasado viernes cuando se ha conocido la noticia de que el juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, será celebrado del 9 al 14 de febrero del próximo año 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz