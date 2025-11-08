Espana agencias

Composición íntegra del nuevo Comité Ejecutivo del PP-A propuesto por Juanma Moreno

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha presentado este sábado ante el XVII Congreso Regional que se celebra en Sevilla la siguiente propuesta de nuevo Comité Ejecutivo, en el que repite su actual núcleo duro con el cordobés Antonio Repullo repitiendo como secretario general.

Esta es la composición presentada por el propio Moreno durante su intervención ante el Plenario del Congreso:

- Secretario general: Antonio Repullo

- Coordinador general y responsable de Organización: Ignacio Romaní

- Vicesecretaria de Política Municipal: Ana Mestre

- Vicesecretario de Análisis Electoral: Jacobo Florido (Málaga)

- Vicesecretario de Economía y Hacienda: Pablo Venzal

- Vicesecretario de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural: José Carlos Álvarez

- Vicesecretaria de Salud e Igualdad: Beatriz Jurado

- Vicesecretario de Vivienda: Manuel Francisco García Delgado

- Vicesecretaria de Industria y Energía: Natalia Márquez

- Vicesecretaria de Desarrollo Sostenible: Soledad Aranda

- Vicesecretaria de Empleo, Educación y Universidad: Ana Belén Mata

- Vicesecretaria de Coordinación Institucional: Pamela Hoyos

- Vicesecretario de Estrategia Tecnológica y Sociedad del Futuro: Raúl Jiménez

- Tesorero: Ignacio Díez

- Presidente del Comité Electoral: Antonio Sanz.

- Presidente del Comité de Derechos y Garantías: Manuel Atencia.

- Presidenta del Comité Territorial Autonómico: Maribel Sánchez.

- Presidenta de la Unión Interparlamentaria: Maribel Lozano.

- Presidente de la Unión Intermunicipal: Gabriel Amat.

- Presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes: José María Bellido.

- Presidente de la Comisión de Diputados Provinciales: David Toscano.

- Presidenta del Consejo Asesor: Carolina España.

- Presidenta de la Alianza Rural: Lorena Guerra

- Director de la Escuela de Formación Antonio Garrido: José Ricardo García

VOCALES

Como vocales del Comité Ejecutivo Moreno propone al presidente de honor del PP-A, Javier Arenas; al secretario general, Antonio Repullo; a los miembros de la dirección nacional Elías Bendodo y Juan Bravo; y a los ocho presidentes provinciales --Javier Aureliano García (Almería), Bruno García (Cádiz), Adolfo Molina (Córdoba), Francis Rodríguez (Granada), Manuel Andrés González (Huelva), Erik Domínguez (Jaén), Patricia Navarro (Málaga) y Ricardo Sánchez (Málaga)--.

Además figuran los consejeros del Gobierno andaluz Antonio Sanz, Carolina España y Loles López, el portavoz parlamentario Toni Martín, el coordinador general y vicesecretario de Organización Ignacio Romaní, y los expresidentes regionales del partido Antonio Hernández Mancha, Gabino Puche, Teófila Martínez y Juan Ignacio Zoido, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo), la eurodiputada Carmen Crespo y el secretario general de la Presidencia de la Junta, Juanma Muñoz.

Como vocales de la Junta Directiva Autonómica Moreno propone a los alcaldes de Sevilla, José Luis Sanz; Málaga, Francisco de la Torre; Almería, María del Mar Vázquez; Huelva, Pilar Miranda; Jerez de la Frontera, María José García Pelayo; Algeciras, José Ignacio Landaluce; y Marbella, Ángeles Muñoz, junto a los presidentes de las diputaciones de Málaga, Francisco Salado; Córdoba, Salvador Fuentes; y Cádiz, Almudena Martínez del Junco.

