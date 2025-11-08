Espana agencias

Baño de militancia de Moreno firmando 'Manual de convivencia': "Aprovecho y le saco la firma al presi"

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a la reelección como líder del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha dado este sábado un baño de militancia con los asistentes al XVII Congreso de este partido con la firma de ejemplares de su libro 'Manual de convivencia', que lleva por subtítulo 'La vía andaluza', y edita Espasa.

Ese contacto de Moreno con los congresistas ha incluido un abrazo al exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, quien se ha acercado por un lateral de la cola hasta llegar al presidente andaluz.

"Voy a aprovechar y le saco la firma al presi", ha dicho un joven compromisario antes de comprar un ejemplar y ponerse en la cola con ese propósito de tener la rúbrica de unas memorias políticas y personales de Moreno a sus 55 años.

"No es lo mismo", ha precisado a Europa Press para reafirmar la importancia de que el libro tenga la dedicatoria de Moreno.

Si un evento congresual, como este que se celebra desde este viernes en el Palacio de Ferias y Congresos de Sevilla (Fibes), es una cita propicia para el encuentro del líder con sus seguidores, ese ejercicio se ha reforzado en esta ocasión firmando ejemplares de un libro que Moreno presentó el lunes en Sevilla en un acto celebrado en la Real Fábrica de Artillería.

La firma de libros por Moreno ha comenzado a la conclusión de la intervención del secretario general del PP, Miguel Tellado, ante el plenario.

En un receso para el almuerzo y antes de que vuelva la actividad al Congreso del PP-A, que ha programado a partir de las 16 horas una mesa de alcaldes, el presidente andaluz, ataviado con una cazadora marrón y zapatillas deportivas, se ha subido a un taburete y sobre una mesa ha ido firmando.

El punto de firma ha sido un food track, la recreación de la típica camioneta norteamericana para la venta callejera de comida rápida.

Cámaras de televisión, fotógrafos y redactores han rodeado a Moreno de la misma forma que unos compromisarios representativos de diferentes generaciones y de ambos sexos.

La organización ha tenido que poner una cinta a las 14,00 horas para acotar la cola cuando varias decenas de militantes aguardaban aún la rúbrica de Moreno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gallardo se muestra "francamente contento" de que ya se conozca la fecha del juicio por la contratación de David Sánchez

Gallardo se muestra "francamente contento"

Tellado: Andalucía quiere "más Moreno" y "menos Montero, que es la viva imagen de la corrupción"

Tellado: Andalucía quiere "más Moreno"

Montero destaca el "clamor popular" por la sanidad mientras Moreno supera un mes sin explicar los fallos en los cribados

Montero destaca el "clamor popular"

Bernabé califica de "espectáculo esperpéntico" las negociaciones de Vox y PP para elegir al sucesor de Mazón

Bernabé califica de "espectáculo esperpéntico"

Barbón alerta del "clima tóxico" en la política "dentro de la M30"

Barbón alerta del "clima tóxico"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

La tarifa de la luz en España para este domingo

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Ana Peleteiro responde a las

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”