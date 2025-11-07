Espana agencias

Sordo (CC.OO.) cree que Junts tiene un problema existencial: "No es útil para nada ni para nadie"

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado este viernes, sobre la ruptura de Junts con el PSOE, que los posconvergentes tienen un problema existencial porque el partido en este momento "no es útil para nada ni para nadie".

"De alguna manera está buscando un propósito, un lugar en el mundo, perdió poder institucional y capacidad de influencia y ahora además se ve amenazado por Aliança Catalana", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Pese a la ruptura, considera que no parece "previsible" una alianza de Junts con Vox y PP para romper con todas las normas pactadas en la última legislatura y esta, como la reforma laboral, la reforma de las pensiones o ley Rider, entre otras.

Sordo ha asegurado que en CC.OO. volverán "a cargar" en temas en los que los sindicatos tengan poder de negociación, como la reducción de la jornada laboral.

Ha descartado un salario mínimo interprofesional diferente para cada comunidad autónoma, tal como reclama Junts para Cataluña, porque ha defendido que en España existen los convenios colectivos en ámbito territorial: "Esos convenios colectivos si sitúan salarios distintos en función de mil realidades".

