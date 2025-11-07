Espana agencias

Prisión provisional para un detenido en Garriguella (Girona) por presuntamente violar a una anciana

Guardar

El Juzgado de guardia de Figueres (Girona) ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de una agresión sexual a una mujer de edad avanzada en Garriguella (Girona), ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este viernes.

Además de la declaración del detenido, la magistrada también ha tomado declaración a la víctima y a diversos testimonios; la causa está abierta por un delito de agresión sexual.

Según ha avanzado 'Diari de Girona', el hombre fue detenido el miércoles después de presuntamente violar a su vecina, de 90 años, el pasado domingo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

A juicio el lunes un hombre acusado de la muerte de 36 vacas por "inanición" en Dos Torres (Córdoba)

A juicio el lunes un

La Fiscalía pide 12 años de inhabilitación y dos de prisión para el exdirector de la UNED en Cuenca

La Fiscalía pide 12 años

IU denuncia ante la Fiscalía la llegada a Cartagena de un buque cargado con productos químicos procedente de Israel

IU denuncia ante la Fiscalía

Sánchez alerta del "negacionismo" de Vox ante un posible pacto con el PP en la Comunidad Valenciana y pide elecciones

Sánchez alerta del "negacionismo" de

La fragata española 'Victoria' libera a un buque mercante maltés pirateado cerca de Somalia

La fragata española 'Victoria' libera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez ignora las amenazas

Pedro Sánchez ignora las amenazas de Junts de bloquear la legislatura y espera aprobar los presupuestos: “España seguirá avanzando con su hoja de ruta hasta 2027″

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 7 noviembre

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral, sobre la mala gestión de los despidos: “El tema clave y donde muchas empresas fallan es en estos dos puntos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no