Prisión provisional para un detenido en Garriguella (Girona) por presuntamente violar a una anciana

El Juzgado de guardia de Figueres (Girona) ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor de una agresión sexual a una mujer de edad avanzada en Garriguella (Girona), ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este viernes.
Además de la declaración del detenido, la magistrada también ha tomado declaración a la víctima y a diversos testimonios; la causa está abierta por un delito de agresión sexual.
Según ha avanzado 'Diari de Girona', el hombre fue detenido el miércoles después de presuntamente violar a su vecina, de 90 años, el pasado domingo.
