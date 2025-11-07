La presidenta extremeña anima a Sánchez a convocar elecciones ante el "bloqueo absoluto"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que adelantó las elecciones autonómicas por falta de presupuestos, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe convocar también elecciones a la vista del "bloqueo absoluto" que existe y a que "no se va a aprobar ninguna ley".

En una entrevista en Espejo Público de Antena3, recogida por Europa Press, Guardiola se ha referido de esta forma a la situación política tras al ruptura este pasado jueves de Junts con el PSOE.

De igual modo, ha dicho que el Gobierno está "en punto muerto y sin presupuesto" y ha considerado que es una "cuestión de fe" pensar que va a hacer el esfuerzo inversor que necesita Extremadura para que, por ejemplo, el AVE "llegue de una vez por todas".

Asimismo, ha insistido en que cuando "uno se agarra al chantaje para gobernar, lo lógico es que gane el chantaje y pierda al gobierno", a lo que ha añadido que la presente legislatura está demostrando que "no está teniendo sentido" y que es una "pérdida de tiempo".

"Que no hay recursos, que no se pueden sacar leyes, que se incumple la Constitución, no se han presentado durante tres años los presupuestos que es la herramienta más importante que tiene un gobierno para llevar a cabo sus políticas", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que para Extremadura, el no tener cuentas nacionales, es una "situación muy grave".

"Extremadura es una región que durante mucho tiempo ha estado olvidada y necesitamos Presupuestos Generales del Estado, necesitamos que la inversión territorializada mire a Extremadura y no solo mire a obedecer al chantaje de los socios separatistas, que es a lo único para lo que Sánchez tiene ojitos", ha apuntado.

Sobra la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Senado en la comisión de investigación por el caso 'Koldo', ha dicho que le pareció "bastante triste" ver a un presidente de Gobierno "riéndose a carcajadas de los españoles, de las instituciones, sin dar una sola explicación sobre la corrupción que le rodea".

"No se nos puede olvidar que la corrupción del PSOE se monta en un Peugeot donde él iba adentro y ahora pretende hacernos creer que nada tiene que ver y que él pasaba por allí. Me pareció escalofriante escuchar al presidente del Gobierno, al señor Sánchez hablar de policía patriótica sin que se le moviera una pestaña", ha aseverado.

Por ello, ha considerado que la "deriva del sanchismo" es "muy preocupante" y ha añadido que por mucho "juego de trilero y gafas de atrezo que utilicen" no puede despistar sobre el hecho de que España tiene un presidente que "no nos merecemos".

Respecto a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras el informe de la UCO, la presidenta extremeña la ha tachado de "un insulto a la inteligencia de los españoles". "No están al nivel de lo que merece nuestro país y nuestras instituciones", ha asegurado.

ENVIÓ UN MENSAJE A CARLOS MAZÓN

A preguntas sobre la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón, Guardiola ha informado de que le mandó un mensaje y que cree que ha hecho "lo que él pensaba que era mejor para los valencianos".

"Ha asegurado que las herramientas que permiten la reconstrucción de su comunidad autónoma estuvieran en marcha, que hubiera un presupuesto para los valencianos y las valencianas. Y yo creo que ha centrado todos los esfuerzos en recuperar la normalidad en su comunidad autónoma", ha asegurado.

En esta línea, la presidenta extremeña ha apuntado que Mazón "ha reconocido errores" y "ha pedido perdón", pero "ha dado la cara siempre" y "ha sido responsable" con las herramientas necesarias para la Comunidad Valenciana.

"Me parece que lo que nos tendríamos que plantear todos es dejar de politizar con catástrofes y centrar los esfuerzos en lo verdaderamente importante que son los afectados y que son las víctimas. Y no me parece justo que las responsabilidades políticas exclusivamente tengan las siglas del Partido Popular", ha apuntado.

También, y sobre qué cree que pasará en Valencia de cara a sustituir a Mazón, la presidenta extremeña ha apuntado que no conoce los detalles de la negociación pero ha dicho que tiene "clarísimo" que el "único objetivo" del PP es asegurar la estabilidad en dicha comunidad.

"Yo lo que espero es que Vox tenga la suficiente altura política para centrarse en lo verdaderamente importante que son los valencianos y que es la comunidad autónoma de Valencia", ha concluido.