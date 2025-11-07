Espana agencias

La jueza de la dana une a la causa un correo de las 18.37 horas de un técnico de Emergencias con un borrador de ES-Alert

Guardar

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado unir a las actuaciones un correo electrónico que el jefe de unidad de coordinación de la unidad de análisis y seguimiento de las emergencias remitió a las 18.37 horas del 29 de octubre de 2024 a la cuenta de la sala del CCE con una propuesta o borrador de mensaje de ES-Alert.

La alerta final llegó a la población de la provincia de Valencia a las 20.11 horas.

Así consta en una diligencia de ordenación de la letrada de la administración de Justicia tras recibir el informe de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana, en contestación a oficio de la jueza del pasado 31 de octubre, en relación a ese correo remitido por el técnico, del que se ha dado traslado a las partes.

"Ante las situaciones derivadas por las fuertes lluvias en su zona, como medida preventiva, permanezcan en sus domicilios y estén atentos a futuros avisos a través de este canal y fuentes oficiales", señalaba la propuesta, escrita en castellano, valenciano e inglés.

La incorporación del correo y el requerimiento de la magistrada se produce tras la declaración como testigo del pasado 28 de octubre de la jefa de servicio de Coordinación de Emergencias, que estuvo conectada al Cecopi como invitada antes de regresar a la sala, y que explicó que hubo un primer correo electrónico al CCE con una propuesta de mensaje de Es-Alert por parte de un técnico, que fue hacia las 18.35 horas.

En ese momento, en paralelo, las personas que estaban conectadas al Cecopi también hablaban entre ellos, y en concreto, la responsable de la unidad de Protección Civil de la Delegación de Gobierno le contactó para trasladarle que la situación requería el envío del ES-Alert, según su declaración.

Entonces, ella mandó un WhatsApp al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para preguntarle "¿y un Es-alert?, y él le respondió que lo estaban "gestionando".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La presidenta extremeña anima a Sánchez a convocar elecciones ante el "bloqueo absoluto"

La presidenta extremeña anima a

Covite denuncia la concesión de terceros grados "fraudulentos" a cuatro etarras vinculados a la izquierda abertzale

Covite denuncia la concesión de

Ester Muñoz (PP) cree que no hay que estar "todo el día diciendo que va a haber elecciones" porque genera "frustración"

Ester Muñoz (PP) cree que

Piden 7 años para 4 acusados de intentar matar a 2 personas en una pelea en Puertollano

Piden 7 años para 4

El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez por sus presuntas maniobras para obtener información

El juez aplaza al 17
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez pide prisión provisional

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura ya tiene fecha: será entre el 9 y el 14 de febrero

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Una década sin hablarse con sus padres les cuesta la herencia a una mujer y a su hija: el padre la echó de casa cuando se casó y la jueza avala la desheredación

Tarifa de la luz en España este 8 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 7 noviembre

Una anciana no puede vivir en la casa que compró para su jubilación porque el albañil que hizo la reforma la okupó: vive en un piso social y teme ser expulsada

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no