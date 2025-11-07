La fragata española 'Victoria' libera a un buque mercante maltés pirateado cerca de Somalia

La fragata española 'Victoria', embarcación insignia de la 'Operación Atalanta', ha liberado este viernes a un buque mercante maltés que había sido secuestrado por piratas cerca de las costas de Somalia.

En un comunicado, 'Atalanta' ha precisado que los 24 tripulantes de la embarcación, llamada 'Hellas Aphrodite', está a salvo y ninguno ha resultado herido.

La misión europea indica que el ataque tuvo lugar el jueves por la mañana, cuando piratas que permanecen activos en esa área abordaron el buque mercante.

EL ATAQUE YA ESTÁ SIENDO INVESTIGADO

En cuanto 'Atalanta' recibió la alerta, envió a la fragata 'Victoria' y recursos aéreos para responder al ataque, que ya está siendo investigado. Los piratas están en búsqueda y captura para ser puestos a disposición de la Justicia somalí.

'Atalanta' destaca que la colaboración con las autoridades de la región de Puntlandia ha sido fundamental para liberar al 'Hellas Aphrodite', así como la cooperación de fuerzas marítimas de Japón, Seychelles y el Mando de Operaciones (MOPS) español.

España lidera la Operación 'Atalanta' y contribuye con 350 militares aproximadamente, además de con una fragata o buque de guerra; un helicóptero embarcado; un equipo de operaciones embarcado; un destacamento del Ejército del Aire en Yibuti y el Cuartel General de la Operación, que se ubica en la Base Naval de Rota.