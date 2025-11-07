Espana agencias

Ingresa en prisión un segundo detenido por la desaparición y homicidio de dos hombres en abril en Mazarrón (Murcia)

La titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Totana ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un segundo detenido por su presunta relación con la desaparición de dos individuos, de origen ecuatoriano, el pasado mes de abril en la urbanización Camposol, en Mazarrón.

Los cuerpos se hallaron en una excavación subterránea de esta urbanización.

Se le investiga en un procedimiento abierto por dos delitos de homicidio, en el que hay un primer investigado que ingreso en prisión provisional el pasado 29 de agosto, según informa el TSJ de Murcia.

En el auto, la juez detalla que existen indicios para considerar que el investigado podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios de la desaparición y muerte de dos hombres.

Así, adopta la medida cautelar de privación de libertad para asegurar la presencia del investigado en el proceso y evitar el riesgo de destrucción de fuentes de prueba. Además, la instructora ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones que había sido decretado en esta causa.

