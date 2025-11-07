ERC, Bildu y BNG piden a Albares hablar al Congreso del futuro del Sáhara y de las "cárceles" de migrantes en Mauritania

Esquerra Republicana (ERC), Bildu y el BNG quieren que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explique al Congreso cuál va a ser el futuro del Sáhara Occidental y detalle, además, las razones para crear dos nuevos centros de "detención" de migrantes en Mauritania por parte de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del departamento que dirige.

En concreto, los partidos solicitantes piden que Albares exponga en el Pleno de la Cámara Baja la posición del Gobierno respecto a las resoluciones adoptadas por la ONU relativas al Sáhara Occidental y la implicación de las mismas sobre la ocupación marroquí y el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Un días después de que celebrase el quincuagésimo aniversario de la Marcha Verde, ERC, Bildu y BNG sostienen que el Gobierno de Pedro Sánchez debe "defender abiertamente" que se cumpla el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y que se organice un referéndum de autodeterminación.

COMPROMISO CON EL RESPETO INTERNACIONAL

Las tres formaciones recuerdan su compromiso con el respeto al derecho internacional y a la libre determinación del pueblo saharaui como "un principio irrenunciable" de la política exterior de cualquier democracia.

Asimismo, y ante las recientes informaciones que señalan que la FIAP ha abierto dos "cárceles" de migrantes en Mauritania, ERC, Bildu y el BNG piden cuentas al Ejecutivo porque las autoridades españolas señalan que si bien estos espacios están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de las Islas Canarias, en ellos se reclutará también a menores de edad, incluidos bebes en edad lactante, un extremo que, según recuerdan los solicitantes, la legislación española prohíbe.

Los partidos denuncian que estos dos centros de atención son, en realidad, "centro de detención", uno de los cuales está ubicado en Nouakchott, la capital de Mauritania, y el otro, en la frontera con el Sáhara Occidental, "bajo ocupación ilegal marroquí", en Nouadhibou.