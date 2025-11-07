Espana agencias

En libertad dos mujeres que el jurado exculpó de matar a un hombre con metadona en Barcelona en 2021

Guardar

La Audiencia de Barcelona ha decretado la puesta en libertad de dos mujeres a las que un jurado popular consideró no culpables de matar a un hombre en 2021 echándole metadona en la bebida para robarle.

En sendos autos consultados por Europa Press, el tribunal acuerda la puesta en libertad de las acusadas, juzgadas por los delitos de asesinato, homicidio, homicidio imprudente y robo con violencia en casa habitada, y que llevaban en prisión preventiva desde hace tres años.

Las procesadas fueron halladas culpables del delito de robo, pero "por la pena solicitada y por el tiempo transcurrido desde que se acordara la privación de libertad" de ambas --el fiscal pidió 1 año y 11 meses por delito de robo, la sala ordena la excarcelación, una medida contra la que cabe recurso de súplica.

Según el escrito de la Fiscalía, el 12 de agosto de 2021, las dos acusadas fueron al domicilio de la víctima para consumir drogas y, sin que se diese cuenta, vertieron un bote y medio de metadona en su bebida.

EL ROBO

Aprovechando los efectos de esta sustancia, aseguraba la acusación pública, abrieron la caja fuerte y se apoderaron de dinero, relojes y joyas, así como otras pertenencias, como los mandos de una Play Station, y se fueron.

El cuerpo de la víctima, que acabó muriendo a causa de la ingesta de esta sustancia, fue hallado al día siguiente en el domicilio, mientras que las presuntas autoras fueron detenidas en febrero de 2022.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP afirma que han "coincidido en muchas ocasiones" con Junts y espera seguir haciéndolo

El PP afirma que han

La Fiscalía pide prisión provisional sin fianza para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros a 'Alvise'

La Fiscalía pide prisión provisional

Robles lamenta la ruptura de Junts y defiende seguir trabajando porque a Defensa le quedan "asignaturas pendientes"

Robles lamenta la ruptura de

PSOE, a PP y Vox: "No pueden estar negociando en contra del cambio climático con lo que hemos sufrido en Valencia"

PSOE, a PP y Vox:

El Congreso desbloquea la ley de Junts contra la multirreincidencia, que llevaba paralizada desde febrero

El Congreso desbloquea la ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada una célula de la

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El ‘banco malo’ del Estado quiere desalojar a los okupas de un edificio que le pertenece, pero no puede probar que de verdad haya gente allí: la justicia aprueba el desahucio

El drama de los divorcios a partir de los 55 años, avisa un abogado: “Hay un gran problema crediticio”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

“He ido a visitar una vivienda y me han tomado el pelo”: una mujer cuenta lo que le acaba de pedir una inmobiliaria

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no