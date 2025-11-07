El TSXG confirma la condena de 4 años a un vecino de Vigo por abusar sexualmente de una mujer que esta dormida

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre que fue condenado a 4 años de cárcel como autor de un delito de abuso sexual con penetración, cometido en su domicilio de Vigo.

Así, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra condenó al hombre a 4 años de prisión, además de 5 años de libertad vigilada, y le impuso el alejamiento de la víctima durante 6 años. Igualmente, acordó que debía indemnizar a la mujer en 6.000 euros.

El tribunal provincial consideró probado que la víctima fue a casa del acusado a pasar la noche y que, tras cenar y tomar una copa, ambos se fueron a dormir. Antes de acostarse, la mujer se tomó la medicación que le había pautado su psiquiatra y se quedó profundamente dormida.

El acusado aprovechó esa circunstancia, en la que la mujer estaba vulnerable y no podía defenderse ni dar su consentimiento, para hacerle tocamientos e introducirle los dedos en la vagina.

El TSXG ha rechazado los argumentos expuestos por la defensa en su recurso (error en la valoración de la prueba, quebranto de las garantías procesales, y vulneración del derecho a la presunción de inocencia) y ha señalado que "existe un conjunto de pruebas de cargo certeramente ponderado que elimina cualquier atisbo de duda que hubiera podido oscurecer tanto la decisión del tribunal de instancia como la de éste de apelación".