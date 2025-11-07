El PP celebra este sábado en San Sebastián la III edición de los "Diálogos Europeos" sobre los retos de la UE

El Partido Popular celebra este sábado en San Sebastián la tercera edición de los 'Diálogos Europeos' para analizar los retos y desafíos de la UE. El encuentro se celebrará en el Hotel de Londres y de Inglaterra y reunirá a dirigentes populares, representantes empresariales y expertos del ámbito académico.

A lo largo de la mañana se desarrollarán diversas mesas de debate centradas en los desafíos de la competitividad, la industria y la energía, así como en el modelo educativo y la atracción de talento.

Según ha explicado la formación, el objetivo del foro es "analizar los grandes retos económicos y sociales de Europa desde una perspectiva común, impulsando el diálogo entre instituciones, empresas y sociedad civil".

Entre los participantes destacan los eurodiputados Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo; Isabel Benjumea, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y de Presupuestos; Raúl de la Hoz, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía; y la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Junto a ellos intervendrán también Javier de Andrés, presidente del PP Vasco; Muriel Larrea, presidenta del PP de Gipuzkoa; y Esther Martínez, secretaria general del PP Vasco.