El ministro Bustinduy (Sumar) dice que las memorias del rey emérito afianzan la "creencia republicana"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha pronunciado este viernes sobre las memorias del Rey Juan Carlos I, agradeciendo al "rey Juan Carlos de Borbón que haya contribuido a afianzar la firme creencia republicana".
Así se ha pronunciado a preguntas de los medios en La Roda (Albacete) antes de visitar el Centro Integral de Rehabilitación de Enfermos Neurológicos Crónicos, junto al alcalde, Juan Ramón Amores.
Bustinduy ha agradecido al emérito que con sus memorias haya afianzado "la firme creencia republicana" que él mismo comparte "con millones de españoles y españolas", ha comentado.
