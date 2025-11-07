Espana agencias

El juez envía a prisión provisional al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' por presunta estafa piramidal

Guardar

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional (AN), ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza para Álvaro Romillo, el empresario que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, por una presunta estafa piramidal cometida con la plataforma de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).

Así consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Calama argumenta que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que subraya que se trata de "hechos que presentan caracteres de delito sancionados con pena superior a dos años de prisión" y con miles de afectados.

En concreto, el juez cifra en 3.062 los inversores perjudicados por la plataforma MIC, de los cuales 2.976 "desembolsaron un total de 185.511.947,76 euros".

En el auto, el magistrado detalla que el dinero que los inversores ingresaron en las cuentas indicadas en la plataforma MIC "no eran destinadas a las inversiones o compras" de esas criptomonedas, sino "directamente desviadas a otras cuentas del entramado societario" que habría creado Romillo.

Además, señala que 'CryptoSpain' --como es reconocido en sus redes sociales-- creó la plataforma "como instrumento a través del cual genera el engaño en los inversores o compradores". Un engaño cuyo "eje vertebrador", añade, "era la promesa de rentabilidades muy altas", del orden de un 20% anual.

Del mismo modo, el juez remarca que Romillo transmitía "una falsa imagen de profesionalidad de las personas que ejecutaban los servicios ofrecidos", aunque ha certificado que ni el empresario ni sus socios "tienen formación ni experiencia laboral alguna en servicios de inversión".

Con respecto al riesgo de fuga, Calama subraya que Álvaro Romillo dispone "de todas las cantidades que, habiéndose depositado por los compradores engañados, siguen sin localizarse". Por ello, cuenta con una "privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia", pues tendría "una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar" el territorio nacional.

EMBARGA 1,7 MILLONES EN 'CRIPTOS', SIETE INMUEBLES Y TRES BARCOS

El titular del juzgado ha apuntado a una "organización criminal creada y dirigida" por Romillo que contaría con 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, 15 países diferentes.

Dichas empresas, según consta en el auto, estarían administradas por presuntos testaferros que el instructor identifica como "personas vinculadas" al "círculo familiar" de Romillo y sus socios. Entre ellas, se encuentran consultoras de asuntos informáticos, de gestión de eventos culturales o gestorías fiscales.

En este sentido, el juez ha procedido al embargo de siete inmuebles, tres barcos y 112 plazas de garaje en una calle de Madrid, además de bloquear más de 1,7 millones de euros en criptomonedas y emitir los certificados de embargo a los países en los que tenía sus bienes.

ROMILLO, INTERROGADO ESTE VIERNES

Fuentes jurídicas han señalado que 'CryptoSpain' ha declarado este viernes en la AN su intención de colaborar con la justicia. También han manifestado que el empresario ha testificado ante el juez Calama que los inversores habían recuperado el dinero en metálico.

Las mismas fuentes han apuntado que el empresario ha negado un presunto alzamiento de bienes y que ha reconocido que su patrimonio proviene de su actividad en redes sociales y formación como 'CryptoSpain', pero no de MIC.

Asimismo, Romillo ha declarado que no dispone de dinero, aunque las acusaciones, que se han adherido a la petición de prisión provisional de la Fiscalía, han asegurado que se está alojando en un hotel de cinco estrellas en Madrid.

Fuera de la Audiencia Nacional esperaban una decena de personas que se presentan como víctimas de la presunta estafa. "Queremos recuperar nuestro dinero, 'Alvise' no nos importa", ha manifestado uno de ellos.

El empresario fue arrestado el jueves después de que el juez ordenara la "inmediata detención" de Romillo para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y "asegurar" su puesta a disposición judicial, después de que los investigadores le informaran de que habían descubierto una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada a 'CryptoSpain'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El exmarido de Lucía Garrido será juzgado en mayo por el asesinato a tiros de dos hombres que entraron en su finca

El exmarido de Lucía Garrido

El presidente del TSJ vasco reclama una memoria sin olvido y con la "explícita deslegitimación" de ETA

El presidente del TSJ vasco

Ingresa en prisión un segundo detenido por la desaparición y homicidio de dos hombres en abril en Mazarrón (Murcia)

Infobae

La jueza de la dana une a la causa un correo de las 18.37 horas de un técnico de Emergencias con un borrador de ES-Alert

La jueza de la dana

El Gobierno afea a Feijóo que su propuesta de pensiones "ya existe" y reprocha que votara en contra de revalorizarlas

El Gobierno afea a Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza conceder la

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a una familia descendiente de sefardíes: hablan el idioma pero no hay pruebas de que su linaje fuera expulsado por los Reyes Católicos

La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y al comisionista Víctor de Aldama por la compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El juez pide prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en metálico a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

El novio de Ayuso tendrá que ir al banquillo: la Audiencia de Madrid procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura ya tiene fecha: será entre el 9 y el 14 de febrero

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así subirán las pensiones en 2026: calcula cuánto aumentará la tuya

Los sindicatos exigen el reconocimiento completo de los periodos cotizados de las empleadas de hogar para que puedan cobrar el paro

Manuel Hernández, abogado, explica qué hacer si uno de los herederos ocupa una vivienda: “Si somos mayoría podemos iniciar el proceso de desahucio”

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no