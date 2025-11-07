Condenada a 15 años de cárcel por matar con un cuchillo a un hombre en un parque en Arona (Tenerife)

Una mujer de 63 años y origen brasileño ha sido condenada a una pena de 15 años de cárcel tras matar con un cuchillo a un hombre en la madrugada del dos de junio de 2024 en un parque público ubicado en Los Cristianos, en el municipio de Arona.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad entre las partes y hecha pública este viernes, le impone también siete años de libertad vigilada y una indemnización de 300.000 euros en favor de los herederos de la víctima.

Este es el primer procedimiento de jurado en Canarias en el que se aplica la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que permite un acuerdo sin llegar a juicio --estaba previsto el comienzo para este lunes--.

La Audiencia considera probado que la mujer, sin antecedentes penales y por causas que se desconocen, utilizó un cuchillo de un solo filo, de 17 centímetros de hoja y 13 centímetros de mango, y atacó al hombre de forma sorpresiva y sin que pudiera defenderse mientras estaba durmiendo, ebrio o drogado.

La Fiscalía sostuvo, incluso, que la mujer modificó el escenario del crimen para aparentar un suicidio.

El ataque le produjo una herida penetrante de entre 9 y 10 centímetros de longitud que le provocó un shock hipovolémico hemorrágico y su muerte inmediata.

No obstante, una vez ya fallecido, la mujer, haciendo uso del mismo cuchillo, ocasionó heridas mutilantes a la víctima en la región facial, cervical anterior y lateral izquierda, y en ambas muñecas.