Clavijo analizará con Pradales la situación de "punto muerto" en que parecen encontrarse el Gobierno y la legislatura

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordará este viernes por la tarde con el Lehendakari, Imanol Pradales, la situación de "punto muerto" en la que se encuentra el Gobierno de España y que "parece haber llegado la legislatura". Pese a ello, cree que Sánchez debe "hacer el esfuerzo de presentar los presupuestos aunque no tenga mayoría para aprobarlos".

Clavijo se ha expresado en estos términos, a preguntas de los medios de comunicación, tras visitar la sede de la cooperativa Peñascal en Bilbao, un proyecto "referente" en Euskadi para promover la integración social y laboral. Por la tarde, se encontrará con Pradales en la localidad guipuzcoana de Pasaia durante la botadura oficial de la nao San Juan, la réplica del ballenero vasco del siglo XVI.

Tras asegurar el presidente canario que, en sus anteriores encuentros, el Lehendakari le ha demostrado ser "un perfecto conocedor de la realidad del Gobierno", ha confirmado que "hablaremos un poco de la situación del Gobierno de España en la que nos encontramos, que parece que hemos llegado a un punto muerto en la legislatura".

ANUNCIO DE JUNTS

Sin embargo, pese al anuncio de Junts de que bloqueará todas las leyes que presente el Gobierno, Fernando Clavijo ha dicho que él, en su situación, "presentaría" los presupuestos, "independientemente de que se tenga o no la mayoría", ya que, aunque la formación catalana "parece que ha dicho que no va a votar a favor, hay más grupos, no solo los que en este caso sostienen al Gobierno de España, sino también otros grupos, por lo que creo que el proyecto hay que hacer el esfuerzo de presentarlo".

En este punto, ha indicado que él tiene la máxima de que ocurra lo que ocurra, "me cojan con la tarea hecha ya que, a veces salen, a veces no" las iniciativas que se votan, y ha recordado que, cuando presentó la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que trabajaron desde Canarias con las aportaciones de Euskadi, la primera vez fracasó, y no lo pudimos sacar adelante", pero un año después, "lo conseguimos sacar adelante, por lo tanto soy partidario de no rendirse ni tirar la toalla".

