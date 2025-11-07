Abascal replica a Sánchez tachándole de "mafioso climático" y le acusa de cancelar las obras que habrían evitado la dana

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mafioso climático" y ha asegurado que el Gobierno "canceló las obras que habrían evitado o paliado" la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó Valencia y acabó con la vida de 229 personas.

En un mensaje en la red social 'X', Abascal ha respondido a las palabras que Sánchez ha pronunciado este viernes desde la Cumbre del Clima (COP23) de Belém (Brasil). El presidente del Gobierno ha alertado que un nuevo pacto entre el PP y Vox en la Comunidad Valenciana, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, pueda "desmantelar" la agenda climática debido al "negacionismo" de los de Santiago Abascal, y ha reclamado que se celebren elecciones.

"Tú, mafioso climático, lo que no puedes negar es que fue tu gobierno el que canceló las obras que habrían evitado o paliado la catástrofe de Valencia. Tú, corrupto, no puedes negar que por cálculo político retrasaste y negaste la ayuda que necesitaban los valencianos", ha cargado Abascal.

En su mensaje ha acusado a Sánchez y "los suyos" de querer mantener "un agenda de terrorismo climático" con el objetivo de "enriquecer a unos pocos, y empobrecer y poner en peligro a los españoles". "No hay negacionisno capaz de negar todo esto", ha señalado el líder de Vox.