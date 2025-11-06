Suspendido el juicio por la muerte de un bebé que fue arrojado a un contenedor en Mallorca por las dudas sobre un perito

La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Palma ha disuelto el jurado popular que enjuiciaba a tres personas por la muerte de un bebé que fue arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) y ha decidido suspender el procedimiento de forma definitiva.

La decisión, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la ha adoptado por las dudas suscitadas en torno a la competencia de un perito que declaró a propuesta de las defensas de los acusados.

