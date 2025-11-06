Espana agencias

Rufián cree que Junts busca "casito" dando un nuevo paso contra Sánchez y avisa de que así "perjudica a los catalanes"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha admitido este jueves que Junts ha dado "un pasito más" en su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez al anunciar que van a bloquear el grueso de las leyes del Ejecutivo, pero cree que con esta decisión también busca "casito". Además, ha recalcado que los siete votos de los de Carles Puigdemont en la Cámara Baja "perjudican a los catalanes".

Así ha respondido Rufián a las declaraciones de su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, en la que ha proclamado que la legislatura "queda bloqueada" y también ha cargado contra ERC, los Comunes, el PSC y el Gobierno de Salvador Illa, porque a su juicio, es "incomprensible e inaceptable" que no "hagan nada ante los incumplimientos" y la "falta de respeto a Cataluña" que achaca al Ejecutivo de coalición.

A continuación, Nogueras ha denunciado que "las leyes de Madrid perjudican a Cataluña", unas palabras a las que Rufián ha replicando incidiendo en que son los votos de Junts los que "perjudican a los catalanes".

Lo ha hecho en un mensaje de X, recogido por Europa Press, al que ha adjuntado varios titulares que daban cuenta de votaciones en las que Junts unía sus votos a PP y Vox para tumbar la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la creación de una agencia anticorrupción o la que quería limitar el precio de alquiler de la temporada.

SON MUY PESADOS

Rufián también ha añadido un vídeo con sus declaraciones la semana pasada, tras el anuncio de ruptura de Junts con el Gobierno, en el que llamaba "muy pesados" a los del partido de Puigdemont y les acusaba de compartir "espacio ideológico natural" de PP y Vox.

"Si no aportan, que aparten. Es un juego de que depende de quién aguante más: Feijóo por las presiones que va a tener para presentar una moción de censura cada vez que Junts haga lo que sabe hacer, que es no aportar absolutamente nada y estar en el bloque de la derecha y ultraderecha; Sánchez convocando elecciones. Yo apuesto por lo primero. Ya lo veremos", decía el portavoz de ERC.

