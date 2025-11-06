Óscar López niega que haya acabado la legislatura tras la ruptura de Junts y asegura que el Gobierno seguirá

El ministro para la Transforamción Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha rechazado que la legislatura vaya a llegar a su fin tras la ruptura de Junts con el Gobierno, después de que los de Carles Puigdemont confirmaran que no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 y rechazará todas las iniciativas que salgan del Ejecutivo.

Por el contrario, asegura que el Ejecutivo "seguirá avanzando" y continuará haciendo "lo mismo" que en los siete años que lleva Pedro Sánchez en La Moncloa, es decir, "seguir negociando ley a ley, semana a semana, día a día", ha subrayado.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha negado que la ruptura de Junts, formalizada este mismo jueves por su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ponga punto final a la legislatura. "No, ni mucho menos, tranquilidad absoluta", ha señalado el ministro, reiterando que el Gobierno sigue con la "mano tendida" a los grupos parlamentarios y "cumple" sus compromisos.

"Todo aquello que depende exclusivamente del Gobierno, cumple, en todo aquello que depende de algunos actores más, trabaja para que se cumpla", ha reiterado el ministro en sintonía con el mensaje lanzado desde Moncloa este mismo jueves.

Así, ha asegurado que el Gobierno mantiene la "mano tendida" y la voluntad de diálogo y seguirá avanzando "a pesar de todas las dificultades que pueda tener en el Parlamento", toda vez que los votos de Junts son imprescindibles para sacar adelante cualquier iniciativa.

A su juicio lo importante es que haya cada vez más ciudadanos con empleo, que suban los salarios y aumenten las pensiones. "Eso es lo que importa, que este país avance", ha rematado.