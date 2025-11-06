Ortega Smith se declara "sorprendido" por su degradación en el Congreso y dice que es "equivocada" e "injusta"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado, Javier Ortega Smith, se ha declarado este jueves "sorprendido" por la decisión de la dirección de su partido de apartarle de la portavocía adjunta en el Congreso, y la ha tildado de "equivocada" e "injusta".

"Para mí ha sido una sorpresa, no voy a decir que pueda entenderlo como algo normal", ha señalado Ortega Smith en una entrevista concedida a COPE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido su trabajo en la Cámara Baja.

"Creo que mis intervenciones en el Congreso en ningún momento han sido polémicas para lo que defiende Vox, nunca se podrá decir que he subido a la tribuna a defender otra que no sea el proyecto, la dirección del grupo parlamentario nunca me ha hecho una llamada de atención ni una reprimenda, al contrario, siempre aplausos", ha explicado.

Por eso, el diputado, una de las figuras más críticas de Vox con la gestión de la dirección del partido, ha hecho hincapié en su extrañeza por la degradación, sustanciada tras meses de relaciones tirantes con la Ejecutiva. "No puedo comprender que se me retire, quienes han tomado la decisión sabrán por qué lo hacen", ha subrayado.

DESECHA LA JUSTIFICACIÓN DE PRIMAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El portavoz de Vivienda en el Congreso, Carlos Hernández Quero, ha sustituido a Ortega Smith en la portavocía adjunta, y Vox ha justificado la decisión con su pretensión de poner el problema de la vivienda en primera línea. El portavoz en el Ayuntamiento de Madrid ha desechado ese argumento.

"Eso se venía haciendo, la persona que me sustituye interviene prácticamente todas las semanas", ha indicado. "No lo puedo entender, parece que si no es portavoz adjunto no podía intervenir, pero los hechos dicen lo contrario: lo venía haciendo", ha destacado.

Vox ha retirado a Ortega Smith de su cargo en el Congreso después de que este acudiera a la presentación de Atenea, la fundación del exdirigente Iván Espinosa de los Monteros, y de haber sido visto en la tribuna de autoridades en el desfile militar del 12 de octubre, al que Santiago Abascal se negó a acudir para no "blanquear" al Gobierno de Sánchez.

En la entrevista, el diputado ha lamentado que su asistencia al evento de Espinosa de los Monteros se haya usado como argumento para defenestrarle, y se ha remitido a las palabras que pronunció el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, cuando fue preguntado por este asunto en la habitual rueda de prensa de los lunes.

"Dijo que evidentemente somos un partido no sectario y que cualquiera de sus afiliados y cargos pueden acudir" a los eventos que deseen", ha recordado. Así, cree que su asistencia "no debería molestar a nadie" y, de hecho, ha dicho que "le hubiera gustado que acudieran más personas de Vox" porque "había muchas del PP y parecía un acto 'popular'".

A renglón seguido, ha defendido la figura de Espinosa de los Monteros, al que ha calificado de "buen amigo" y "pieza clave de Vox". Además, ha destacado su "lealtad" al proyecto, habida cuenta de que sigue afiliado, y ha precisado que fundaciones como la que acaba de poner en marcha son "bienvenidas".

SU ADVERTENCIA SOBRE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN

Ortega Smith ha sido preguntado por si cree que su advertencia de que Vox "no puede convertirse en una agencia de colocación", hecha en una entrevista concedida a Europa Press, le ha penalizado y ha afirmado que "no cree que sentara mal" a Abascal, y que "cree que está de acuerdo".

"Me estaba refiriendo a que Vox nació para combatir las corruptelas y los desmanes de los partidos políticos, que se convierten en agencias de colocación, en plataformas para colocar a los amigos y para meter enchufados, no para los que más valen", ha señalado.

Y ha comparado su advertencia con si avisara de que Vox "tampoco puede convertirse en una cueva de corruptos, ladrones y puteros como es el PSOE". "No creo que nadie se sienta aludido ni molesto y si alguien se da por aludido, mal vamos", ha dicho. "No quiero pensar que eso sea así", ha rematado.