Espana agencias

Oriol Pujol dice que su padre quiere declarar, pero que ir a Madrid durante 6 meses puede ser "mortal"

Guardar

El exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha asegurado este jueves que su padre quiere ir a declarar en su juicio por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra, pero opina que hacerle ir a Madrid durante 6 meses "puede ser bastante mortal".

"Mortal sería como expresión dicha, pero además algo literal. Pero él tiene ganas de ir", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha añadido que su padre tiene días "realmente chungos" y días muy buenos, y que el problema está en su cuerpo castigado, débil y frágil, textualmente.

Preguntado por la información publicada por de 'El Periódico de Catalunya' que apunta que su Jordi Pujol tiene marcadores de Alzheimer, ha dicho que es cierto, pero que este no es el motivo por el que piden una inhabilitación, sino por el hecho de los traslados a Madrid durante los 6 meses que dura la causa, y piden que pueda comparecer de manera virtual.

El juicio empieza este 24 de noviembre y la Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus 7 hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola: "No habrá prisión alguna. El juicio me atrevo a decir que irá bien. La prueba es muy débil".

"Uno mira la instrucción, que es hipergrande, pesada, espesa, pero cuesta mucho encontrar el supuesto hecho delictivo que permita que algunos nos cataloguen de organización criminal", ha dicho.

CASO DE LAS ITV

En 2018, Oriol Pujol aceptó dos años y tres meses de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el caso de las ITV, y ha afirmado que no tuvo un juicio "justo" y que aceptó la condena para que su mujer no fuera condenada por la causa, ya que también fue imputada.

Ha explicado que a ella se le acusaba de tener una cuenta con 14 millones de euros en el extranjero junto a su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola: "Imputaron a mi mujer bajo un argumento falso publicado en los medios", ha dicho.

Ha señalado que la unidad familiar no ha se ha tambaleado en ningún momento y que echa de menos la política, pero que no volvería.

Preguntado por si cree que la ciudadanía deñ ha perdonado a su padre, ha afirmado que no sabe si la palabra es perdonar: "Creo que le han entendido".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuerpo reitera la mano tendida del Gobierno a Junts y negociará ley a ley: "Por nuestra parte, normalidad"

Cuerpo reitera la mano tendida

Óscar Puente sobre el libro del rey Juan Carlos I: "Tengo mucho respeto por el emérito"

Óscar Puente sobre el libro

Gobierno destaca la colaboración con Casa Real en el aniversario de la monarquía y no entra en la ausencia del emérito

Gobierno destaca la colaboración con

ERC soslaya la sentencia del TEDH avalando al Supremo y esperará al TJUE: "La discusión judicial continúa"

ERC soslaya la sentencia del

El jurado ya delibera si el crimen de la dueña del pub de Dalías (Almería) fue premeditado y si tuvo defensa

El jurado ya delibera si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vueling tendrá que indemnizar con

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: “¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?”

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

ECONOMÍA

Inspección del Gobierno a Amazon,

Inspección del Gobierno a Amazon, Uber y Cabify: Trabajo vigilará el uso de algoritmos en las grandes empresas tecnológicas

La declaración de zonas tensionadas no logra rebajar la presión en el mercado del alquiler: la oferta sigue retrocediendo mientras la demanda se dispara

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

El precio medio de la vivienda en España alcanza un nuevo máximo histórico: 2.303 euros por metro cuadrado entre julio y septiembre

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”