Más de 40 investigados por supuestos amaños en oposiciones de la Policía Local de Granada

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada ha levantado el secreto de sumario de la investigación por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local de la capital granadina. Fue declarada secreta el pasado 7 de febrero y cuenta con más de 40 investigados.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press tras adelantar esta decisión de la jueza el diario Ideal este jueves. A principios del pasado julio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaba nuevos registros en las dependencias de la sede de la Policía Local de Granada, en la Huerta del Rasillo, en el marco de esta investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital granadina.

Esta investigación judicial estaba declarada secreta desde el 7 de febrero, con inicialmente seis agentes del cuerpo de seguridad municipal de la capital granadina entre quienes fueron señalados como investigados. Así lo indicaron fuentes cercanas al caso a Europa Press después de que, el día 18 de ese mismo mes, agentes de la UDEF participaran en registros en sedes policiales y municipales de la capital y de Albolote, en su área metropolitana, además de Algarinejo, en el Poniente granadino.

Asimismo, el pasado 31 de marzo, la Fiscalía Provincial de Granada informó del archivo de las denuncias por procesos de oposiciones de Policía Local de los municipios de Las Gabias, Órgiva, Pulianas y Villamena "por falta de indicios suficientes que justifiquen una investigación penal sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía contenciosa administrativa".

Las fuentes consultadas por Europa Press en la Fiscalía precisaron que las otras tres denuncias, correspondientes a procesos de la capital granadina, de Albolote y de Algarinejo, habían sido remitidas al Juzgado de Instrucción 4 de Granada.

A las denuncias previamente interpuestas en la Fiscalía Provincial por los ayuntamientos de Granada y Albolote, se habían sumado otras sobre procesos de otros cinco municipios, de las que las relativas a cuatro de ellos han quedado fuera de las diligencias penales tras el archivo.

En el caso de Granada, la investigación se ampliaba también a dos funcionarios municipales y un psicólogo, según las fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press tras los primeros registros de la UDEF.

El en ese momento jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, que está entre los investigados, presentó su renuncia después de los registros de febrero. El Ayuntamiento granadino, que pidió personarse en la causa si bien su petición no fue admitida, puso a disposición del juzgado información relativa a procesos de promoción y de selección que se remontan a 2019 y 2021, afectando a tres corporaciones locales y a distintos mandos del cuerpo de seguridad municipal.

Las últimas denuncias, según informó la Fiscalía a principios de marzo, partieron de particulares en Almuñécar, Órgiva, Algarinejo y Las Gabias, concretamente de opositores que aspiraban a una plaza. Se daba la circunstancia de que en estos dos últimos municipios había sido el mismo opositor el que había denunciado.

A estas localidades se sumaba una denuncia relativa a Pulianas por un presunto amaño en sus oposiciones a Policía Local y que también fue archivada, según la información que fue facilitando la Fiscalía.