Espana agencias

La Audiencia Nacional detiene al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' por presunta estafa piramidal

Guardar

El empresario Álvaro Romillo, que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha sido detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN) que le investiga por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).

Así lo ha avanzado 'Eldiario.es' y han confirmado a Europa Press este jueves fuentes jurídicas, que precisan que el juez José Luis Calama ha levantado el secreto de la causa y que ha recibido nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Las fuentes apuntan que en uno de esos informes se indica que se ha encontrado una cuenta en Singapur vinculada al empresario con casi 30 millones de euros.

El juez ha entendido que ese posible patrimonio en el extranjero hace viable que que pueda huir y ha ordenado su detención, acordando que este viernes pase a disposición judicial, según las fuentes.

Romillo, alias 'CryptoSpain', estaba citado este viernes en el juzgado de instrucción para declararv como imputado por la presunta estafa piramidal, todo ello semanas antes de su detención.

Calama, que amplió hasta 2026 el plazo para investigar, incidió en un auto en el "carácter complejo" de la causa, apuntando que la infraestructura de la presunta organización "incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países".

"Siendo que las diligencias de investigación acordadas hasta el día de hoy, resultan complejas y extensas en relación tanto con los aspectos empresariales, como con los movimientos efectuados por los investigados, lo que conlleva que las diligencias de investigación se encuentren en un estado incipiente", añadió.

FINANCIAR "PARTE" DE LA CAMPAÑA DE 'ALVISE'

Romillo también está investigado en el Tribunal Supremo pero por la presunta financiación ilegal del partido de 'Alvise'. El empresario confirmó en el alto tribunal lo que ya le dijo a Calama, que entregó 100.000 euros a 'Alvise' para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas. Por su parte, el político reconoció haber recibido el dinero por dar una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.

La Policía Nacional aseguró en un informe que el dinero que recibió el eurodiputado por parte del empresario fue para "financiar parte de la campaña electoral" y ve "evidente" que buscaba "fondos opacos".

La causa sobre MIC se abrió el pasado año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles, tras diversas denuncias y miles de afectados a los que representan, entre otros, el despacho Aránguez Abogados, para quien el empresario "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas".

Según la UCO, la plataforma de inversiones MIC llegó a recaudar más de 260 millones de euros, una cifra supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y 'startups'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuerpo reitera la mano tendida del Gobierno a Junts y negociará ley a ley: "Por nuestra parte, normalidad"

Cuerpo reitera la mano tendida

Óscar Puente sobre el libro del rey Juan Carlos I: "Tengo mucho respeto por el emérito"

Óscar Puente sobre el libro

Gobierno destaca la colaboración con Casa Real en el aniversario de la monarquía y no entra en la ausencia del emérito

Gobierno destaca la colaboración con

ERC soslaya la sentencia del TEDH avalando al Supremo y esperará al TJUE: "La discusión judicial continúa"

ERC soslaya la sentencia del

El jurado ya delibera si el crimen de la dueña del pub de Dalías (Almería) fue premeditado y si tuvo defensa

El jurado ya delibera si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vueling tendrá que indemnizar con

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: “¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?”

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

El precio medio de la vivienda en España alcanza un nuevo máximo histórico: 2.303 euros por metro cuadrado entre julio y septiembre

Un padre convierte el garaje en un apartamento para su hija y su pareja para que puedan ahorrar: de 1.700 euros de alquiler a “unos pocos cientos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”