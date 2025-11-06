La Audiencia Nacional acuerda investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo García

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).

