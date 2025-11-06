Espana agencias

La AN juzga hoy a la exjefa de ETA 'Olga' como presunta responsable de dar la orden de matar a un concejal de UPN

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) juzgará este jueves a Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olga', que sustituyó a Javier García Gaztelu, 'Txapote', al frente del aparato militar de ETA cuando este fue detenido en 2001, por presuntamente dar la orden ese mismo año a un comando terrorista de matar con un coche bomba a José Javier Múgica Astibia, concejal de Unión del Pueblo Navarro en la localidad de Leiza.

La Fiscalía pide para Múgica 42 años de prisión y 70 de inhabilitación absoluta por sendos delitos de asesinato terrorista y estragos. Del mismo modo, prohíbe a la acusada aproximarse a una distancia menor de 200 metros con respecto de los familiares de la víctima y residir en Leiza durante un periodo de 10 años.

El Ministerio Público detalla que el atentado finalmente fue cometido el 14 de julio de 2001 y consistió "en la colocación de un artefacto explosivo, del tipo lapa", compuesto por una carga de entre 2 y 3 kilos de dinamita tipo TItadyne, en los bajos del vehículo" del concejal. "Al introducirse éste en el vehículo, a primera hora de la mañana, y poner en marcha el motor para incorporarse a la circulación, se produjo la explosión", señala.

Dicho explosivo "había sido colocado por los miembros de la organización terrorista" integrados en el 'comando Argala' Andoni Otegui Eraso, Óscar Celaraín Ortiz y Juan Carlos Besance Zugasti, según la Fiscalía. Todos ellos fueron condenados por estos hechos en 2011 y actuaban bajo la indicación de Ainhoa Múgica Goñi y 'Txapote'.

Según consta en el escrito, la dirigente de ETA "elaboró un manuscrito" junto a Andoni Otegui, miembro del comando que llevó a cabo el asesinato, con un dibujo de una furgoneta y unas palabras en euskera explicando cómo debía de llevarse a cabo el atentado.

Tanto Múgica como José Antonio Olarra Guridi, también alto cargo de la banda terrorista, fueron detenidos el 16 de septiembre de 2002 en Talence, cerca de la localidad de Burdeos, gracias a una operación conjunta entre la Policía Nacional española y la Policía Judicial francesa.

