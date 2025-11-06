Espana agencias

Fiscalía consigue cerrar "por primera vez" en España webs que publicitaban la gestación subrogada

Guardar

La Fiscalía ha conseguido cerrar en España, "por primera vez", páginas webs que publicitaban la gestación subrogada, una práctica prohibida en este país, según ha explicado la fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Paloma Pelegrín, en una atención a medios este jueves.

La fiscal ha explicado que en 2024 una asociación feminista de Vigo presentó en Galicia una denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía de Barcelona y a la de Madrid porque en ella figuraba un listado de empresas, instituciones y abogados que presuntamente se dedicaban al asesoramiento, intermediación y publicidad de la gestación subrogada.

Aunque en un primer momento se consideró que no era una cuestión penal, pues no constaba que se hubiese llevado a cabo ninguna gestación, sí que podría tratarse de publicidad ilegal, teniendo en cuenta que la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida prohíbe la gestación subrogada y que la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación.

Sin embargo, en el listado aportado por la entidad se detectó que había intermediarios que hacían una "publicidad descarada" de esta práctica a través de empresas con sede en Barcelona, Madrid, Málaga, Guadalajara y otros lugares, en las que, además, se cosificaba a la mujer y a los propios bebés.

En el caso de la Fiscalía de Barcelona, mediante el uso de medios alternativos para la resolución de conflictos, en concreto de la mediación, se consiguió que dos de estas empresas atendieran a los requerimientos y retiraran la publicidad, procediéndose al archivo de ambos casos.

En Madrid, la Fiscalía impulsó dos demandas, una de ellas que ha acabado con una sentencia condenatoria, y otra que todavía no ha sido resuelta.

En el primero de los casos, la Fiscalía de Madrid logró que el Juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid dictase medidas cautelares y ordenase el cierre de la web y perfiles en redes de una empresa que publicitaba la gestación subrogada hasta la celebración del juicio.

Posteriormente, estimó parcialmente la demanda formula por el Ministerio Fiscal y declaró que la publicidad era "ilícita y desleal" y, en consecuencia, condenó a la empresa a cesar la campaña publicitaria y a publicar la sentencia en su web, blog y redes sociales, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

PIDEN BLOQUEAR EL ACCESO

Sin embargo, desde Fiscalía dicen ser conscientes de la existencia de "multitud" de páginas internacionales que continúan publicitando esta práctica ilegal a través de sus delegaciones nacionales, por lo que tanto desde Barcelona como desde Madrid plantean que sean las Administraciones Públicas quienes bloqueen el acceso a estas páginas.

Para ello, la Fiscalía de Madrid se envió un escrito al Instituto de las Mujeres, que se mostró dispuesto a colaborar, y desde las fiscalías de Madrid y Barcelona se solicitó a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que bloqueara el acceso, pero la entidad ha respondido que no tienen competencia para ello y que debe canalizarse mediante órganos jurisdiccionales porque podría chocar con el derecho a la libertad de expresión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TS resolverá si los padres pueden pelear en los tribunales la concesión de la eutanasia a un hijo mayor de edad

El TS resolverá si los

El acusado de violar a una joven habla de "tocamientos consentidos" y ella ratifica la denuncia: "Tuve miedo de todo"

El acusado de violar a

Un socio de Aldama celebró que iba a recibir su "primer contrato a dedo" por test de Covid-19

Un socio de Aldama celebró

La Fiscalía de Menores de Sevilla cita a los padres de Sandra Peña como testigos el próximo miércoles

La Fiscalía de Menores de

Juzgan a un hombre por intentar matar a golpes a un desconocido que le recriminó el agarrar el glúteo a una mujer

Juzgan a un hombre por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional abre una

La Audiencia Nacional abre una pieza separada por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

La jueza de Catarroja pide a la empresa gestora el tique del aparcamiento donde Mazón se despidió de Maribel Vilaplana el día de la DANA

La diferencia entre un policía encubierto y un agente encubierto según un Inspector Jefe: “El sujeto no estaría cometiendo ningún delito”

La Audiencia de Barcelona absuelve al guardia urbano que disparó a un hombre sin hogar porque la acusación popular no está “legitimada” para actuar

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

ECONOMÍA

José Ramón López, abogado: “Así

José Ramón López, abogado: “Así es como puedes deducir mucho dinero si eres autónomo o tienes una empresa”

Qué es un desahucio por precario y cómo afecta a quienes viven en una casa sin contrato: no es lo mismo que echar a un okupa

La justicia perdona a un empresario casi 250.000 euros de deudas: prevalece la “buena fe” del deudor sobre la “interpretación” rígida de la ley

Quién tiene que asumir el coste de pintar la vivienda en alquiler, según un abogado de desahucios

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

La respuesta de Lamine Yamal

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas

El ciclista Antonio Carvalho es suspendido por dopaje por la UCI: un caso similar al de Oier Lazkano

Un arquitecto analiza la reforma del Camp Nou: “Se quedará obsoleto en pocos años”

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos