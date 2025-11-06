Espana agencias

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la decisión de Junts de formalizar su ruptura con el Gobierno y bloquear las leyes en tramitación evidencia que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no cuenta con estabilidad.

"¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?", ha enfatizado Feijóo en su cuenta en X poco después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, haya anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado en una comparecencia en la Cámara Baja.

Feijóo lleva meses asegurando que la legislatura está "acabada" y emplazando al presidente del Gobierno en reiteradas ocasiones a disolver las Cortes y dar la palabra a los ciudadanos con una convocatoria de elecciones generales.

El pasado 23 de octubre, un día después de que Junts avisara a Pedro Sánchez en el Congreso que "quizá toca empezar a hablar de la hora del cambio", Feijóo afirmó desde Bruselas que correspondía a Junts "tomar sus propias decisiones" después de "dos años de experimentar la política sanchista". Según añadió entonces, el presidente del Gobierno ha pedido tiempo "para prolongar la agonía" de su mandato y de su Gobierno.

¿MOCIÓN DE CENSURA?

El presidente del PP considera que los partidos políticos que han apoyado la investidura de Sánchez están "más incómodos", dado que "la mancha de inestabilidad y de corrupción del Gobierno está empezando ya a producir efectos en los socios que le apoyan", dijo hace una semana.

Hasta ahora, el jefe de la oposición ha descartado una moción de censura por entender, según fuentes 'populares', que sería dar un "balón de oxígeno" al jefe del Ejecutivo e "insuflar aire" al Gobierno de PSOE y Sumar.

En los últimos meses, el presidente del Gobierno ha recalcado que su intención es agotar el mandato hasta 2027 y ha presumido de la estabilidad de su Gobierno. A mediados de octubre, confirmó además en una entrevista en la cadena Ser que los Presupuestos Generales del Estado se presentarán antes de que acabe el año, si bien advirtió que, si lo logran aprobarse, "no pasará nada".

