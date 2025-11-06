Espana agencias

ERC soslaya la sentencia del TEDH avalando al Supremo y esperará al TJUE: "La discusión judicial continúa"

ERC ha asegurado que esperarán a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya descartado que el Tribunal Supremo (TS) vulnerara los derechos políticos de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sànchez por ordenar su ingreso en prisión provisional tras el referéndum del 1-O.

"ERC defiende que la discusión judicial continúa pendiente de resolverse y, por tanto, esperará a la sentencia del TJUE", ha subrayado el partido en un comunicado este jueves.

Los republicanos han defendido que el proceso judicial en el ámbito internacional continúa abierto, han subrayado que mantendrán "la lucha antirrepresiva en todos los frentes", y han apostado por seguir trabajando por la aplicación de la Ley de Amnistía.

