Espana agencias

El PP obvia una posible moción de censura y pide de nuevo a Sánchez convocar elecciones tras la ruptura de Junts

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez es "una farsa tremenda" y ha añadido que solo busca seguir en el poder para "tapar toda la corrupción". Dicho esto, ha obviado una posible moción de censura y ha pedido de nuevo al jefe del Ejecutivo convocar elecciones para "dar voz a los españoles".

Así ha reaccionado después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, haya anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026. "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha sentenciado en una comparecencia en la Cámara Baja.

La petición de elecciones anticipadas es una reclamación que ha verbalizado en reiteradas ocasiones estos meses el presidente del Partido Popular, Albero Núñez Feijóo, que considera que la legislatura está "acabada".

DICE QUE EL GOBIERNO "NO ES DECENTE NI ESTABLE"

Al ser preguntada expresamente si, después de la ruptura anunciada por Junts, el PP de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a explorar una moción de censura o a establecer algún tipo de contacto con ese partido, Alicia García no se ha pronunciado sobre esa herramienta parlamentaria y ha pedido a Sánchez convocar elecciones.

García ha recordado que el pasado mes de octubre el presidente del Gobierno dijo en sede parlamentaria que su Gobierno era "decente" y "estable". "Sabemos que no es decente ni estable", ha sentenciado.

La dirigente del PP ha subrayado que el PP ya avisó "desde el principio" que el Gobierno de Sánchez "era un error". "Y ahora sabemos que llevamos meses con una legislatura fallida, acabada, agónica", ha manifestado, para añadir que "lo peor" de esta situación es que "esto supone una gran parálisis del país".

"EL GOBIERNO ES UNA TREMENDA FARSA"

García ha recalcado que "el responsable de todo esto es Pedro Sánchez", quien busca "seguir en el poder con un único objetivo: tapar toda la corrupción y controlar todos los resortes del Estado para que le sea más fácil salir vivo de donde está".

Sin embargo, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, ha afirmado que "lo que está claro es que este Gobierno es una farsa". "Es una farsa tremenda y que lo que tendría que hacer Sánchez, y eso ocurriría en cualquier otro país, es dar voz a los españoles", ha dicho, para concluir que son los ciudadanos los que deben decidir con su voto "qué gobierno quieren".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Turull (Junts) no comparte la sentencia del TEDH avalando al Supremo y mantiene que se vulneraron sus derechos políticos

Turull (Junts) no comparte la

Rufián cree que Junts busca "casito" dando un nuevo paso contra Sánchez y avisa de que así "perjudica a los catalanes"

Rufián cree que Junts busca

Oriol Pujol dice que su padre quiere declarar, pero que ir a Madrid durante 6 meses puede ser "mortal"

Oriol Pujol dice que su

Albares defiende que la seguridad de Europa tiene que ir de la mano del empleo y la prosperidad económica

Albares defiende que la seguridad

TSJA confirma siete años de cárcel por abusar sexualmente de sus hijastras, de doce y diez años

TSJA confirma siete años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vueling tendrá que indemnizar con

Vueling tendrá que indemnizar con 1.500 euros a una mujer con esclerosis múltiple a la que no dejó subir a un vuelo

Feijóo, tras formalizar Junts su ruptura con Sánchez: “¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?”

El plan militar secreto contra Marruecos que España no llegó a poner en marcha: la ‘Operación Marabunta’ no esperaba la Marcha Verde

Ayuso acusa a PSOE y Más Madrid de “obstruir a la Justicia” en el caso del fiscal general y ellos reprochan: “Diga a su novio que no se escape”

El despliegue militar español en Irak que ha recibido la Medalla de la OTAN por su servicio por la paz y seguridad

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sebastián Ramírez, abogado: “Tener un hijo en España es misión imposible”

El precio medio de la vivienda en España alcanza un nuevo máximo histórico: 2.303 euros por metro cuadrado entre julio y septiembre

Un padre convierte el garaje en un apartamento para su hija y su pareja para que puedan ahorrar: de 1.700 euros de alquiler a “unos pocos cientos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

“Lamine Yamal no tiene la

“Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid”: una leyenda blanca revela a quién sí ficharía del FC Barcelona

Estos son los cinco deportes más practicados del mundo: el baloncesto no está entre ellos

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”