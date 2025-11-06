Espana agencias

El PP dice que el PSOE será investigado por el "procedimiento de pagos en sobres": "Todo en Sánchez es corrupción"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el PSOE será investigado por el "procedimiento de pagos en sobres y con billetes" y ha recalcado que "las respuestas las va a tener que dar Pedro Sánchez ante los tribunales y también ante la Guardia Civil".

"Todo en Sánchez es corrupción", ha proclamado, después de que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, haya decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo (TS).

Según Tellado, se trata de un "nuevo frente judicial para el PSOE". "La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar el trasiego de billetes en la sede de Ferraz, para investigar los descontrolados y cuantiosos pagos en efectivo a Koldo Ábalos, Cerdán y al resto de socialistas", ha enfatizado.

INVESTIGACIÓN "POR LA MANERA EN QUE PAGA Y EN LA QUE COBRA"

El dirigente del PP ha recalcado que el PSOE "será investigado por la llegada a su sede de bolsas de dinero negro y por el procedimiento de pagos en sobres y con billetes". "Desde hoy, el PSOE está sometido a investigación judicial por la manera en que paga y por la manera en la que cobra", ha enfatizado.

Según Tellado, ha pasado una semana desde que Sánchez compareció en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en Senado "fingiendo no recordar absolutamente nada". "Sánchez aseguró no recordar si él mismo había cobrado en sobres. Ni cuánto, ni cuándo", ha dicho.

También ha recordado que Alberto Núñez Feijó le preguntó "clara y directamente en el Congreso a Pedro Sánchez si, desde que él era secretario general, se ha financiado el Partido Socialista de forma ilegal" y ha subrayado que "tampoco dio explicaciones".

"Las respuestas las va a tener que dar Pedro Sánchez ante los tribunales y también ante la Guardia Civil", ha manifestado, para añadir que verán si ante el juez los dirigentes socialistas "continúan con su amnesia" y "siguen con su cantinela de no me consta, no lo recuerdo o no lo sé".

El 'número dos' del PP ha resaltado que tendrán que explicar "quién era la persona que comprobaba las facturas que luego derivaban en esos pagos en metálico", "cuál era el origen de ese dinero en metálico que allí se manejaba" y "si es cierto que una empresaria llevó 90.000 euros en bolsas de plástico a la sede de Ferraz".

Además, Tellado ha dicho que tendrán que explicar "por qué tenían erradicadas las transferencias bancarias" y "por qué era Koldo, que ni siquiera trabajaba en el PSOE, quien recogía montones de billetes".

"En definitiva, tendrán que aclarar si Ferraz era un gran centro de blanqueo de dinero para una organización criminal porque la realidad es que todo apunta en esa dirección y a los mandos de la organización estaban los compañeros de coche de Pedro Sánchez", ha apostillado.

A su juicio, al PSOE "se le acaban ya las vías de escape" porque "llevan años negando las explicaciones tanto a la oposición como al Parlamento y ahora tendrán que dárselas al conjunto de los españoles y a la Justicia".

DE LOS SANTOS: "LO QUE TENEMOS ES UN GRUPO DE PERDEDORES"

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno que convoque elecciones y ha afirmado, tras la ruptura con Junts: "Lo que tenemos es un grupo de perdedores".

"ERC y Junts, PNV y los herederos de ETA, todos al servicio del mantenimiento de un presidente que solo quiere separar a los españoles", ha dicho en declaraciones a la prensa este jueves ante la sede del PP de Cataluña en Barcelona.

Ante el anuncio de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, formalizando la ruptura con el Ejecutivo de Sánchez, ha dicho que ha sido la escenificación de "una ruptura que ya era una realidad hace muchos meses". "No es más que un pasito más en lo que a falta de gobernabilidad se refiere, porque ya llevan muchos meses sin aprobar leyes de forma conjunta el PSOE y Junts", ha agregado.

"SON UNOS PUTEROS"

Además, De los Santos ha afirmado que "la corrupción es sinónimo de Pedro Sánchez en lo que a feminismo se refiere". En este sentido, ha criticado el encuentro entre la ministra de Educación, Pilar Alegría, con Paco Salazar --cesado por el PSOE por denuncias internas de acoso-- y ha afirmado: "Parece ser que no es suficientemente machista ni suficientemente repugnante su forma de acercarse a las mujeres".

Además, se ha referido a José Luis Ábalos y ha sentenciado: "Sabemos que son unos puteros, lo mismo que lo eran los que tenían que encargarse de la empleabilidad de andaluces".

