El PP da por zanjada la polémica con Arenas tras ser captado con un váper en el Senado: "Ya ha dado explicaciones"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha querido cerrar este jueves la polémica generada después de que el senador 'popular' Javier Arenas fuera captado con un váper en el hemiciclo, remitiéndose a sus declaraciones en las que negaba que estuviera fumando durante el Pleno de la Cámara Alta de esta semana.

"Ha dado las explicaciones suficientes, no tengo nada más que añadir", ha sostenido Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado al ser preguntada por si habían hablado dentro del Grupo Popular sobre el episodio que se produjo el pasado martes con Javier Arenas.

En concreto, Javier Arenas fue captado inhalando un váper en su escaño del hemiciclo mientras se estaba desarollando el Pleno de la Cámara Alta, algo que, sin embargo, negó el protagonista diciendo que "bajo ningún concepto" estaba fumando, aunque aclaró que tenía que revisar las imágenes.

Ocurrió durante la sesión de control al Gobierno en el Senado del pasado martes, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, estaba respondiendo una pregunta. Arenas apareció por detrás en el plano que estaba mostrando la realización y sacó de su bolsillo un cigarrillo electrónico y lo inhaló, mientras que una compañera de la bancada 'popular' le avisó de que justo le estaban enfocando.

Ante esto, el 'número dos' del PP en el Senado volvió a introducir el cigarrillo electrónico del bolsillo y se puso la mano tapándose la boca supuestamente para expulsar el humo.

Al ser preguntado en los pasillos del Senado por si estaba fumando, Javier Arenas repitió hasta en dos ocasiones que "bajo ningún concepto", aunque precisó que tenía que revisar las imágenes.

EL PP INSISTE EN QUE NO ESTABA FUMANDO

De hecho, fuentes 'populares' consultadas por Europa Press han insistido en que Javier Arenas no llegó a fumar de su cigarrillo electrónico, remitiéndose a la argumentación que dio el 'número dos' del Grupo Popular en el Senado.

"No echó nada de humo"; "estos cigarrillos electrónicos suelen oler mal y no olía"; "igual se lo ha sacado, pero no lo ha fumado", son algunas de las frases pronunciadas en privado por parte de fuentes del PP en la Cámara Alta.

El resto de grupos parlamentarios también han evitado entrar en la polémica y han descartado, por el momento, elevar alguna queja formal, recalcando que es una cuestión disciplinaria que corresponde dilucidar a la Mesa del Senado.

Sin embargo, desde la Mesa del Senado no se plantean realizar ningún movimiento ante esta polémica, a la cuál quitan hierro y también dan por zanjada.

