El PP cita por cuarta vez a Ángel Víctor Torres en la 'comisión Koldo' del Senado tras el último informe de la UCO

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que su formación volverá a citar por cuarta vez al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"El informe de la UCO ha abierto nuevas y graves sospechas por las que tiene que responder", ha proclamado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado, donde también ha adelantado que citarán por segunda vez al que fuera jefe de gabinete de Torres y exdirector del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera.

Del mismo modo, el PP también incluirá en el listado de comparecientes de la 'comisión Koldo' del Senado a la jefa de servicio contratación y asuntos generales de Salud de Canarias, Salomé Ballesteros.

