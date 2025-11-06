El ministro Torres viaja hoy a Francia para homenajear a Manuel Azaña, expresidente de la República

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viajará este jueves a Francia para participar en un homenaje al expresidente de la República Manuel Azaña y al exilio español.
Según ha informado su departamento, Torres se encargará de inaugurar unas jornadas sobre Azaña en la ciudad francesa de Montauban, donde se encuentra enterrado el expresidente de la República española.
A las 11.00 horas, el ministro participará en el homenaje y la ofrenda floral a Azaña en el cementerio de Montauban, mientras que está previsto que a las 12.30 horas se descubra una placa como Lugar de Memoria en el 'Camp de Judes' de Septfonds, donde fueron internados unos 29.000 exiliados españoles.
