Espana agencias

El ministro Torres viaja hoy a Francia para homenajear a Manuel Azaña, expresidente de la República

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, viajará este jueves a Francia para participar en un homenaje al expresidente de la República Manuel Azaña y al exilio español.

Según ha informado su departamento, Torres se encargará de inaugurar unas jornadas sobre Azaña en la ciudad francesa de Montauban, donde se encuentra enterrado el expresidente de la República española.

A las 11.00 horas, el ministro participará en el homenaje y la ofrenda floral a Azaña en el cementerio de Montauban, mientras que está previsto que a las 12.30 horas se descubra una placa como Lugar de Memoria en el 'Camp de Judes' de Septfonds, donde fueron internados unos 29.000 exiliados españoles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AN juzga hoy a la exjefa de ETA 'Olga' como presunta responsable de dar la orden de matar a un concejal de UPN

La AN juzga hoy a

Trillo defiende que Feijóo pone "por encima" a los ciudadanos al llamar a Abascal tras la renuncia de Mazón

Trillo defiende que Feijóo pone

Garriga (Vox) avisa al PP que si no "pone los intereses de los valencianos en el centro" responderá ante los electores

Garriga (Vox) avisa al PP

El trasiego de periodistas, el 'guante' de Sánchez Acera a la defensa y el cumpleaños de Lobato

El trasiego de periodistas, el

Lobato y la ex asesora de Moncloa aseguran en el TS que no recibieron de Fiscalía "el famoso 'email": "Absolutamente no"

Lobato y la ex asesora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado un asesor fiscal que

Condenado un asesor fiscal que utilizó los datos personales de sus clientes para solicitar devoluciones de impuestos que ingresaba en sus cuentas

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

La Generalitat aclara que los documentos que firmó Mazón mientras comía en El Ventorro el día de la DANA eran resoluciones de becas deportivas

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 6 de noviembre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 6 de noviembre

La reducción de la deuda a las comunidades que propone Hacienda, ¿cómo afecta a los españoles? De media son 1.688 euros por habitante

La venta de pisos se desacelera: los precios desorbitados y la falta de oferta ahuyentan al comprador, pese a la mejora del empleo y los salarios

José Elías, empresario: “Tengo empresas en 8 países y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”