El Gobierno cree que en la Comunidad Valenciana se hará "lo que diga Abascal": "Feijóo le ha entregado las llaves"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha augurado que lo que ocurra en la Comunidad Valenciana será "lo que diga Abascal", el presidente de Vox, porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acabado "entregando las llaves" de su partido tras la dimisión de Carlos Mazón.

En una entrevista en 'Mañaneros 360', que ha recogido Europa Press, el también líder de los socialistas madrileños ha cargado contra Feijóo por haber "copiado los discursos" y las "políticas" de Vox, y ahora también haber dejado en manos de los de Abascal el propio PP y por ende la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana.

Preguntado sobre qué escenario ve el Ejecutivo más probable en el Palau de la Generalitat, López ha respondido que "lo que diga el señor Abascal. "Aquí manda Abascal. El señor Feijóo empezó metiéndole en los gobiernos, le ha copiado los discursos, le ha copiado las políticas y le acaba entregando las llaves", ha añadido.

Para el ministro socialista, en el PP "manda Abascal" y "un poquito Aznar", y esa es en su opinión "la debilidad" de Feijóo, su "pequeñez" y su incapacidad de "tomar decisiones sensatas".

Ha puesto como ejemplo la resolución que habría tenido que adoptar "ya hace un año", que en su opinión era el cese de Mazón como 'president' de la Generalitat tras demostrarse que no estaba "donde tenía que estar" durante la dana del 29 de octubre de 2024.

