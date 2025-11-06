Clavijo ve la legislatura "en punto muerto" tras el bloqueo de Junts y emplaza a Sánchez a una cuestión de confianza

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), ha admitido este jueves que la legislatura ha entrado en "punto muerto" tras el anuncio de Junts de bloquear leyes y no aprobar los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha vuelto a pedir al presidente, Pedro Sánchez, a que se presente a una cuestión de confianza, algo que ya debió hacer tras el encarcelamiento del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Esto no es una cuestión de resistir y de mantenerse en La Moncloa, es una cuestión de gobernar, de poder aprobar las medidas necesarias para resolver los problemas de los españoles", ha comentado a los periodistas tras intervenir en Bruselas en un acto de apoyo a las RUP.

Clavijo entiende que hay que saber "si puede haber Gobierno o no y si no, que los ciudadanos puedan decidir en las urnas, no hay que tener miedo a las urnas, es la soberanía del pueblo que se transmite o se refleja a través de las votaciones".

Mientras eso ocurre, ha apuntado, su Gobierno sigue en marcha con la elaboración del borrador del 'decreto canario', que se aprobará el próximo lunes en Consejo de Gobierno y será remitido al Gobierno central para que lo estudie, lo apruebe y lo remita al Congreso para su convalidación.

"Me consta que también el Gobierno de España está trabajando y en este caso, con el apoyo del PSOE y del Partido Popular en la agenda canaria firmada, pues no tendría ningún tipo de problema para que saliese adelante", ha indicado.

El presidente canario ha comentado que a su Ejecutivo le gusta tener "la tarea hecha" y ahora entra en juego el Gobierno de España, "porque gobernar se trata de eso, de trabajar y de cumplir los compromisos", de tal forma que el documento esté aprobado antes de final de año.