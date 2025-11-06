Albares defiende que la seguridad de Europa tiene que ir de la mano del empleo y la prosperidad económica

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado este jueves que el desarrollo del sector militar y de la seguridad en Europa tiene que ir de la mano de la creación de empleo y de potenciar la prosperidad económica.

"La seguridad de Europa va de la mano del empleo, de la prosperidad económica, de la diversificación de fuentes y alianzas y, en última instancia, del bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa en Bruselas, en el que ha presentado al consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos.

En este punto, Albares ha insistido en que la seguridad de Europa debe construirse en base a "la cooperación entre los europeos", por lo que ha pedido fomentar sinergias industriales y que se fije una preferencia para la compra de material de fabricación europeo, aunque esta preferencia sea "gradual y flexible".

Este desarrollo viene provocado por la continuación de la guerra de agresión rusa contra Ucrania, ha avisado, apuntando que tanto la invasión de Ucrania como "la devastación y el hambre inducida en Gaza", están "erosionando" el orden internacional basado en el respeto del derecho internacional y de los Derechos Humanos fundamentales.

De Indra, el ministro de Exteriores ha destacado que es un actor que "se encuentra a la vanguardia de una transformación crucial" en un momento que ha descrito como "el más turbulento de la sociedad internacional en décadas".