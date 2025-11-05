Yolanda Díaz, sobre el rey emérito: "Solo me interesa que rinda cuentas y explique lo que hizo con el dinero público"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha proclamado que lo único que le interesa del rey emérito Juan Carlos I, que publicará próximamente sus memorias, es que "rinda cuentas" y dé explicaciones sobre lo que "ha hecho" con el dinero público que recibió de los españoles.

Durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogidas por Europa Press, ha tachado de "desacierto" las opiniones del emérito en esta publicación que ya han salido publicadas en la prensa.

"Es evidente que este hombre ha tenido unas responsabilidades (en alusión a las acusaciones de presuntas irregularidades fiscales) que no han sido depuradas de ninguna manera y no ha rendido cuentas. Los españoles merecemos respeto y tenemos derecho a saber lo que ha pasado", ha enfatizado.

JUNTS SE "CONTRADICE BASTANTE"

Por otro lado y preguntada por la decisión de Junts de romper el pacto de investidura con el Gobierno, Díaz ha aludido a que la formación de Carles Puigdemont se "contradicen bastante" y que recientemente llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales para votar a favor de la ley de atención al cliente.

"Ya le digo yo que vamos a llevar (al Congreso) la (ampliación) de los permisos por duelo ante fallecimiento y cuidados paliativos y ya se verá como hasta el PP tiene enormes dificultades para votar en contra", ha sostenido.

Díaz ha subrayado que las normas que plantea su departamento se ciñen a elementos "muy importantes para la vida de la gente y las empresas españolas" y esto "no permite muchos juegos", teniendo presente que en esta legislatura hay una compleja aritmética parlamentaria.