Vox, sobre la imputación de la secretaria general de Presidencia en el 'caso Begoña': "El siguiente será Sánchez"

Vox ha tildado este miércoles al Gobierno de "organización criminal", tras la imputación de la secretaria general de Presidencia en el marco del 'caso Begoña', y ha pronosticado que "el siguiente" será el presidente, Pedro Sánchez.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado como investigada a esta alto cargo de Moncloa, Judit Alexandra González, que se convierte en la quinta persona actualmente imputada en la causa en la que se juzga a la esposa del jefe del Ejecutivo por malversación de fondos, tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

"Imputada la mujer del presidente, el hermano del presidente, los dos ex número dos del PSOE, el fiscal general del Estado nombrado por el presidente, investigado el PSOE por financiación ilegal y ahora la secretaria general de Presidencia", ha señalado el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

"El siguiente será Sánchez", ha añadido, antes de concluir que el Ejecutivo de Sánchez "no es un gobierno" y que el PSOE "no es un partido", sino "una organización criminal".