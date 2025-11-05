Espana agencias

Un juez avala una declaración de la Abogacía de Madrid sobre su "preocupación" por el acuerdo entre PSOE y Junts

Guardar

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha desestimado un recurso presentado contra la declaración institucional aprobada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) el 9 de noviembre de 2023, en la que la Junta de Gobierno expresó su preocupación por los términos del acuerdo político suscrito entre el PSOE y Junts, ha informado el ICAM en un comunicado.

En este marco, el Colegio denunció que su contenido ponía "en cuestión principios fundamentales del orden constitucional como la separación de poderes, la independencia judicial o el respeto a la función jurisdiccional".

En concreto, el texto colegial rechazaba de forma explícita "el uso del término lawfare para referirse a la actuación de los tribunales y alertaba del riesgo que suponía la creación de comisiones parlamentarias con intención de fiscalizar decisiones judiciales".

La sentencia, dictada el 4 de noviembre, confirma ahora que el acuerdo colegial se ajusta a Derecho, no incurre en desviación de funciones ni vulnera el principio de neutralidad institucional.

La resolución subraya que el ICAM actuó dentro del marco de competencias que le atribuyen tanto el Estatuto General de la Abogacía como sus propios estatutos, que le habilitan para pronunciarse en defensa del Estado de Derecho y de los valores constitucionales.

Tras conocer la sentencia, la Junta de Gobierno del ICAM ha expresado su satisfacción por un fallo que "reconoce expresamente la legalidad, legitimidad y adecuación a Derecho del acuerdo aprobado por el ICAM, descartando cualquier vulneración del principio de neutralidad institucional y subrayando que las manifestaciones contenidas en el acuerdo no constituyen una toma de partido político, sino el ejercicio legítimo de funciones colegiales previstas en los estatutos".

Dicha declaración, adoptada por unanimidad en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, se enmarcó en "una serie de iniciativas públicas del ICAM que han recibido un amplio respaldo de la abogacía madrileña, incluida una masiva campaña de adhesión de colegiados y un apoyo sin precedentes de los principales despachos de abogados del país, que reconocieron en el ICAM un referente en la defensa activa del orden constitucional y de las garantías propias del Estado de Derecho".

En coherencia con ese posicionamiento, la Junta de Gobierno celebra con "enorme satisfacción" la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 9 de Madrid, que desestima de forma íntegra el recurso interpuesto contra la mencionada declaración institucional por parte de la asociación ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados).

LEGITIMIDAD DEL ACUERDO

La resolución judicial reconoce expresamente la legalidad, legitimidad y adecuación a Derecho del acuerdo aprobado por el ICAM, descartando cualquier vulneración del principio de neutralidad institucional y subrayando que las manifestaciones contenidas en el acuerdo no constituyen una toma de partido político, sino el ejercicio legítimo de funciones colegiales previstas en los estatutos.

La sentencia, además, rechaza la supuesta falta de urgencia, la pretendida nulidad del acuerdo y, de forma concluyente, la legitimación activa de la asociación demandante, al no haber acreditado perjuicio alguno derivado del acuerdo colegial.

En consecuencia, "se refuerza judicialmente el papel del ICAM como garante del interés público en el ámbito jurídico y como voz autorizada y neutral en la defensa de los valores constitucionales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De los Santos (PP) afirma que el fiscal general "está al servicio del Ejecutivo" y ve el juicio "anomalía democrática"

Infobae

Más Madrid ve la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York "un faro de esperanza" frente al 'trumpismo'

Más Madrid ve la victoria

AM- Sánchez Acera dice que el pantallazo con oferta de pacto del novio de Ayuso no le vino de Fiscalía sino de la prensa

AM- Sánchez Acera dice que

Coordinadora antidroga lamenta que la misión de eurodiputados en Cádiz "obvie" medidas sociales en su informe

Coordinadora antidroga lamenta que la

Condenado a 26 años de prisión el masajista acusado de agredir sexualmente a tres menores en San Sebastián

Condenado a 26 años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guerra contra los gorrillas: la

Guerra contra los gorrillas: la primera ciudad española que se revuelve para no pagarles “ni un euro” cada vez que aparques

Moncloa nunca tuvo el email filtrado del abogado de González Amador, solo una captura que le proporcionó un medio de comunicación, según los testigos

Marruecos apuesta por la industria de los aviones: su flota aumentará de 50 a 200 aeronaves y comenzará a recibirlos en 2028

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Montse Cespedosa, experta en vivienda: “Quien esté tramitando una hipoteca necesita cerrar la negociación lo antes posible”

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 5 noviembre

Esto es lo que cuesta hacer la compra en Suiza, según un español que vive allí: “Es uno de los supermercados más caros que hay y es domingo”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Julián López de Lerma, el

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”