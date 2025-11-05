Espana agencias

Trillo defiende que Feijóo pone "por encima" a los ciudadanos al llamar a Abascal tras la renuncia de Mazón

Guardar

El exministro de Defensa Federico Trillo ha defendido este miércoles que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está poniendo "por encima los intereses de los ciudadanos" al llamar al líder de Vox, Santiago Abascal, tras la renuncia de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana.

"Creo que el líder del PP ha tenido un gesto al llamar ya ayer a Santiago Abascal y decirle 'a ver cómo arreglamos lo de Valencia', y poner así por encima los intereses de los ciudadanos", ha declarado en la presentación de su libro 'Memorias de anteayer'.

Ha sido en un acto celebrado en la sede del diario 'La Razón' (Madrid) y que ha contado con la presencia de figuras políticas como el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros.

Así se ha expresado Trillo después de que el líder de la oposición llamara este martes a Abascal, para hablar sobre el relevo del presidente de la Generalitat tras la dimisión de Mazón. En dicha llamada y, según confirmaron a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP, ambos coincidieron en "la necesidad de dar estabilidad" a la Comunidad Valenciana.

La conversación se producía un día después de que Carlos Mazón anunciara su salida --aunque seguirá en funciones "hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un nuevo presidente"-- y el PP manifestase su voluntad de buscar un sustituto, un paso que requiere el apoyo de Vox.

"EL PODER QUE SE PERPETÚA TIENDE A CORROMPERSE"

Así las cosas, el exministro ha debatido sobre sendas cuestiones en un evento donde ha dado a conocer su nuevo libro, al que ha descrito como un instrumento testimonial "lleno de anécdotas" que espera que sirva para "aprender del pasado aquello que no debemos repetir". "En la historia de la centroderecha lo que no debemos repetir es la división", ha asegurado.

También ha criticado que el Ejecutivo no haya presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), alegando que "están gobernando con un presupuesto de una legislatura anterior y con una ley adicional que permite el cambio de partidas presupuestarias".

"Antes se conjugaba un verbo que ahora no se conjuga, el verbo dimitir, la gente dimitía", ha ironizado, para después advertir que, a su juicio, "el poder que se perpetúa tiende a corromperse".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Garriga (Vox) avisa al PP que si no "pone los intereses de los valencianos en el centro" responderá ante los electores

Garriga (Vox) avisa al PP

El trasiego de periodistas, el 'guante' de Sánchez Acera a la defensa y el cumpleaños de Lobato

El trasiego de periodistas, el

Lobato y la ex asesora de Moncloa aseguran en el TS que no recibieron de Fiscalía "el famoso 'email": "Absolutamente no"

Lobato y la ex asesora

Guardiola declina participar en el debate planteado por RTVE, que enmarca a una "estrategia política" de Moncloa

Guardiola declina participar en el

Zapatero advierte una "fricción incomprensible" del Poder Judicial con el Congreso y ve "inédito" que se opongan a leyes

Zapatero advierte una "fricción incomprensible"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Villalba asegura ante el juez

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

La Generalitat aclara que los documentos que firmó Mazón mientras comía en El Ventorro el día de la DANA eran resoluciones de becas deportivas

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

ECONOMÍA

José Elías, empresario: “Tengo empresas

José Elías, empresario: “Tengo empresas en 8 países y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sandra es la mujer más rica de España, pero su hermana Marta lidera Inditex: así se reparten la fortuna los hijos de Amancio Ortega

Marianne, cartera jubilada: “He pasado toda mi vida trabajando y cobro 1.240 euros netos al mes”

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”