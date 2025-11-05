Espana agencias

Morant asegura que "muchos" votantes del PP están avergonzados por su gestión en la dana

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este miércoles que muchos votantes del PP están "absolutamente avergonzados" con el partido por su gestión en la dana y ha insistido en la convocatoria electoral en la Comunidad Valenciana.

"El problema de base que hemos tenido en la Comunitat Valenciana es precisamente esa coalición negacionista", ha dicho sobre el Gobierno de PP y Vox la comunidad en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha señalado que la sociedad valenciana y los familiares de las 229 víctimas por la dana han conseguido que el presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, dimitiera, y ha remarcado que el siguiente paso es la convocatoria electoral.

Ha subrayado que la negligencia política debe "depurarse" a través de esta comisión de investigación del Congreso y ha asegurado que allí comparecerán todos los políticos que no han sido llamados a declarar ni en las Cortes Valencianas ni en el Senado --donde Vox y PP, respectivamente, han bloqueado las iniciativas--.

"Nosotros somos los que hemos tenido a Zaplana, condenado, y que entró a prisión, los que hemos tenido a Camps, con la mitad de su gobierno también en prisión, y ahora nos quedaba el señor Mazón. Si es que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana sólo nos ofrece indignidad", ha dicho.

