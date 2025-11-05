Espana agencias

Lobato niega que el 'email' clave le llegara de Fiscalía y aclara que preguntó porque se podía interpretar así

Guardar

El ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato ha asegurado este miércoles que el 'pantallazo' del correo electrónico donde la defensa de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ofrecía confesar a cambio de un pacto con Fiscalía no le llegó a través de la institución pero que preguntó si era así por "prudencia", porque pensó que podía interpretarse así.

Lobato ha inaugurado la ronda de testificales de la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el 'email' que Carlos Neira, el abogado de González Amador en la causa por delitos fiscales, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

El interrogatorio a Lobato, que apenas ha durado una hora, se ha centrado en los mensajes de WhatsApp que se intercambió en la mañana del 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, entonces asesora de Moncloa, después de que esta le mandara a las 8:29 horas de ese día el 'pantallazo' de dicho correo electrónico.

"Cuidado con los datos personales", le advirtió Sánchez Acera. Minutos después, insistió a Lobato: "Sácasela en la pregunta (...) Un quién miente señora Ayuso, usted o su novia?".

El entonces dirigente madrileño preguntó a Sánchez Acera si la carta se había publicado en "algún sitio". "La carta cómo la tenemos", añadió, a lo que ésta contestó: "Porque llega, la tienen los medios".

No obstante, Lobato incidió en que necesitaba saber de dónde salía el correo para que, como reclamaba ella, pudiera usarlo en la sesión de control de ese día en la Asamblea de Madrid. "Porq sino parece q me la ha dado Fiscalía", apostilló el aún senador socialista.

A preguntas de la abogada del Estado Consuelo Castro, que ejerce la defensa de García Ortiz, Lobato ha negado que esa imagen le llegara de "alguien de la Fiscalía". "En absoluto", ha aseverado.

Sin embargo, la acusación particular que ejerce González Amador ha querido saber por qué replicó a Sánchez Acera que, si no le decía de dónde venía, podía parecer que procedía de Fiscalía, preguntando directamente si es que sospechaba que era así.

"Si es que yo no puedo decir que tuviera sospechas. Yo lo que tenía es prudencia porque yo sé interpretar, ya después de unos años en política, lo que puede suponer una cosa u otra. Y, en ese caso, veía que no era prudente esa vía de actuación", ha expuesto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal avisa al PP de que serán "más firmes y más exigentes" en Valencia y afirma que "no temen" elecciones

Abascal avisa al PP de

Yolanda Díaz asegura que nunca tuvo "ninguna relación" con integrantes de la 'trama Koldo'

Yolanda Díaz asegura que nunca

El TSJA confirma cinco años de prisión para un abuelo que abusó sexualmente de su nieta de 11 años

El TSJA confirma cinco años

Condenado a 23 años y medio de prisión el acusado por el 'crimen de Nochebuena' de 2022 en León

Condenado a 23 años y

Bolaños cree que no debe opinar sobre el juicio al fiscal general mientras se celebra pero "tendría ganas de hacerlo"

Bolaños cree que no debe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moncloa nunca tuvo el email

Moncloa nunca tuvo el email filtrado del abogado de González Amador, solo una captura que le proporcionó un medio de comunicación, según los testigos

Marruecos apuesta por la industria de los aviones: su flota aumentará de 50 a 200 aeronaves y comenzará a recibirlos en 2028

La Armada despliega el patrullero ‘Medas’ en el Estrecho de Gibraltar para reforzar la misión de vigilancia

Indra comprará Hispasat: la Junta de accionistas tendrá que confirmar la adquisición de la compañía de satélites y telecomunicaciones

Una hija pelea y logra que incluyan a su madre en la herencia que Hacienda había repartido mal: “Es un error fáctico y no jurídico”

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta

Esto es lo que cuesta hacer la compra en Suiza, según un español que vive allí: “Es uno de los supermercados más caros que hay y es domingo”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

Una limpiadora busca ser despedida para cobrar el paro y la Seguridad Social dictamina que existe fraude de ley por “provocarlo de forma dolosa por reiterados incumplimientos”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 5 noviembre

DEPORTES

Liverpool - Real Madrid, en

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”