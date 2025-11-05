Espana agencias

La jueza de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, el núcleo de Mazón en Presidencia y al dueño del Ventorro

Guardar

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado recibir declaración como testigos del síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, el núcleo del presidente en funciones Carlos Mazón en Presidencia, y al dueño del restaurante El Ventorro, en el que Mazón comió el 29 de octubre con la periodista Maribel Vilaplana.

Así consta en un auto de este miércoles en el que la magistrada ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, la citación de Pérez Llorca y del núcleo más cercano a Mazón en el Palau: el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, y el asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.

La magistrada enmarca estas declaraciones en el hecho de que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación" que se siguió en esa reunión.

También considera que son pertinentes las destinadas "a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran" y las destinadas "a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados".

Asimismo, cita al dueño del restaurante de València donde comió el expresidente de la Generalitat con Vilaplana, tras la declaración de esta última como testigo esta misma semana, en una comparecencia en la que manifestó que el propietario de El Ventorro es la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban.

((Habrá ampliación))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo critica que Sánchez siente en la mesa del Gobierno a Torres, "un ministro que forma parte de la trama corrupta"

Feijóo critica que Sánchez siente

Mónica García reprocha al novio de Ayuso "frivolizar con el suicidio" y usarlo como "una especie de amenaza o chantaje"

Mónica García reprocha al novio

Feijóo dice a Vox que sería irresponsable ir a elecciones en la Comunidad Valenciana: "Los ciudadanos tomarían nota"

Infobae

Multan con más de 2.000 euros a unos progenitores de Gondomar (Pontevedra) por educar a su hijo de nueve años en casa

Multan con más de 2.000

El PP aprueba su reforma del Senado que abre una vía para ir al TC contra el "bloqueo" de leyes por parte del Congreso

El PP aprueba su reforma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empleado del hogar reclama

Un empleado del hogar reclama 3.800 euros tras su despido alegando que su jefe no registraba las horas extra: la Justicia rechaza su demanda porque firmó el finiquito

La jueza de la DANA llama a declarar al dueño del Ventorro por ser la “única persona que entraba y salía” en la comida de Mazón con Vilaplana

Felipe VI recibe al sultán de Omán: ¿qué fue del ático de 62 millones de euros que su primo regaló a Juan Carlos I en Londres?

Guerra contra los gorrillas: la primera ciudad española que se revuelve para no pagarles “ni un euro” cada vez que aparques

Moncloa nunca tuvo el email filtrado del abogado de González Amador, solo una captura que le proporcionó un medio de comunicación, según los testigos

ECONOMÍA

El Gobierno ofrece a los

El Gobierno ofrece a los funcionarios subidas salariales hasta 2028 por encima del IPC

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 noviembre

Tarifa de la luz en España este 6 de noviembre

La Ley de Propiedad Horizontal obliga a la comunidad de vecinos a pagar las obras de accesibilidad sin necesidad de votarlo en junta

El ‘plan de choque’ de Ayuso para la vivienda en Madrid: flexibilizar condiciones para construir vivienda protegida y potenciar el Plan Vive

DEPORTES

Julián López de Lerma, el

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

El Liverpool arruina el regreso de Xabi Alonso y se impone al Real Madrid en Champions

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”