La jueza de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, el núcleo de Mazón en Presidencia y al dueño del Ventorro

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado recibir declaración como testigos del síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, el núcleo del presidente en funciones Carlos Mazón en Presidencia, y al dueño del restaurante El Ventorro, en el que Mazón comió el 29 de octubre con la periodista Maribel Vilaplana.

Así consta en un auto de este miércoles en el que la magistrada ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, la citación de Pérez Llorca y del núcleo más cercano a Mazón en el Palau: el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, y el asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.

La magistrada enmarca estas declaraciones en el hecho de que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación" que se siguió en esa reunión.

También considera que son pertinentes las destinadas "a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran" y las destinadas "a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados".

Asimismo, cita al dueño del restaurante de València donde comió el expresidente de la Generalitat con Vilaplana, tras la declaración de esta última como testigo esta misma semana, en una comparecencia en la que manifestó que el propietario de El Ventorro es la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban.

((Habrá ampliación))